Unsere modern ausgestatten Apartments befinden sich in Dolni Lanov, also im traumhaften tschechischen Riesengebirge. In dieser Region haben sie im Frühjahr und Sommer unter anderem die besten Bedingungen, die in dieser Gegend sehr gut ausgewiesenen Fahrradrouten für ihre vorgesehenen Radtouren. Die besten Aussichtziele innerhalb des Riesengebirges und dessen wunderschöne Riesengebirgspanoramen warten auf ihre Besucher. Sie werden unter anderem auf mehrere Ausblicke von naheliegenden Hügeln, auf Tschechisch Cihadlo genannt aufmerksam gemacht. Von unseren Ferienwohnungen aus können sie weitere sportliche Freizeitaktivitäten starten, sie reichen von Paragliding, Mountainbiking, Bootsverleih auf der Elbe-Talsperre, Rafting, Jagd und Angeln, Schwimmen, Tennis bis zur Sommerrodelbahn.

Lust auf einen aktiven und erholsamen Urlaub in wunderschöner Natur! Dann melden Sie sich bei uns.

www.riesengebirge-erleben.de