Unsere preisgünstigen Apartments im gehobenen Standard mit Übernachtungspreise ab 40 Euro pro Apartment / Tag, bieten ihnen einen komfortablen Start und einen günstigen Ausgangspunkt für einen erlebnisreichen Urlaub im Frühjahr 2017. In reiner Natur in dem große Teile des Riesengebirges als Biosphärenreservate ausgewiesen sind. Einer der zu den schönsten romantischen Spaziergängen im Riesengebirge zählt, ist die Wanderung durch das Tal des Flusses sowie zu den Wasserfall Bile Labe von Divci lavky (Spindleruv Mlyn (Spindlermühle) – Nur 10 km von unseren Apartments), Länge: 8,5 km. Das Tal ist im Norden von den Bergen Maly Sisak umgeben und im Süden sind es die steilen Bergabhänge von Kozi hrbety. Natur pur und wundervolle Apartments – Was braucht der Mensch mehr!



Weitere Informationen und Kontaktdaten über unsere Webseite:

www.riesengebirge-erleben.de