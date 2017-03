Wohltuende Beauty- und Wellnessangebote im Hotel in Schenna



Das Hotel Weinmesser legt viel Wert auf das Wohlbefinden seiner Gäste. Großzügige Ruheoasen mit einem Hallen- und Freibad sorgen für Entspannung und Vitalität zugleich. Daneben gibt es zahlreiche Pflegeanwendungen, die den Körper aber auch den Geist erfrischen. Zum besonderen Profil des Hotels trägt im Übrigen eine große Auswahl an erlesensten Weinen bei.



Freizeitspaß in nächster Nähe in Schenna Südtirol



Außerdem glänzt das Hotel Weinmesser mit Zentralität. Vom Hotel aus, lassen sich vor allem Freizeitangebote in kurzer Zeit erreichen, Komplikationen sind ausgeschlossen. So können sich Aktivurlauber auf eine turbulente Tour mit dem Mountainbike freuen, während Gemütliche die Umgebung auf Wanderwegen verschiedener Schwierigkeitsgrade erkunden können. Neben der Landschaft lassen sich dabei auch die vielseitigen Kulturgüter der Region unter die Lupe nehmen. So kann man alte Burgen, Schlösser und Klöster besichtigen und eine Menge über die Geschichte dieses besonderen Ortes lernen. Nach einem aktiven Tag kann man sich im Hotel Weinmesser schließlich auf luxuriöse Art und Weise entspannen.



Ein Urlaub mit Stil im Schenna Hotel



Wer dem Alltagsstress entfliehen und mal so richtig abschalten möchte, ist im 4 Sterne Hotel Der Weinmesser genau richtig. Das Flair, das dem Hotel dabei durch die fantastische Natur in der Umgebung Südtirols zu Teil wird, ist dabei nur ein Punkt. Stilvoll eingerichtete Zimmer und zahlreiche Wellness- und Genussangebote tun ihr Übriges um Gäste rundum zu verwöhnen und für einen ausgezeichneten Urlaub zu sorgen.

Weitere Informationen kann man folgender Homepage entnehmen: http://www.weinmesser.com