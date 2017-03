Ein richtiges Volksfest für Besucher und Bewohner in Harrachov zu Beginn des Frühlings am 18. März 2017. Denn um den Frühling und alle Besucher der Veranstaltung willkommen zu heißen, kommt schon seit 71 Jahren der Rübezahl. Mit in seinem Gefolge können Sie absolut traditionell viele Hexen, Clowns, Teufel und Wassermänner zu Gesicht bekommen. Das können die Besucher noch zu diesem Volksfest erwarten: Besuch der Grafen Harrach, der Fee Izerina und des Geistes von Isergebirge Muhu, Teufel mit Schmiedewerkstatt, flechten einer Osterrute, Ständerverkauf, Spielzeuge aus Holz, Käse, gesunde Leckerbissen, Gewürze, Keramik, Batikkunst, Glas-Bijou, handbemalter Schmuck, Lebkuchen, Kinderwerkstätte, Honig-Produkte und vieles mehr.



7 Apartments in zwei Doppelhaushälften inmitten der traumhaften Landschaft des Riesengebirges, in der Umgebung des kleinen Dorfes Dolni-Lanov warten auf ihre Gäste. Von hier aus können Sie viele interessante Ziele erreichen.



