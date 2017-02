Faszinierende Kulturschätze rund um Rodeneck



Die Residence Schloßblick liegt inmitten einer unverwechselbaren Natur- und Kulturlandschaft. Damit ist sie das ideale Feriendomizil für Familien, Naturliebhaber, Sportsfreunde und kulturbegeisterte Urlauber. Weitläufige Wiesen und Wälder sowie zahlreiche kulturelle Highlights prägen das Ortsbild. So sind die freistehenden Kirchen und das imposante Schloss beliebte Besichtigungsziele. Auch nahegelegene Städte werden von den Gästen der Residence Schloßblick gerne besucht. Während Brixen mit einem historischen Stadtzentrum und zahlreichen exklusiven Boutiquen lockt, erwarten Besucher in Meran eine traumhafte Gartenanlage und eine herrliche gotische Pfarrkirche.



Wohlfühlen in der Ferienwohnung Brixen



Auf Gäste der Residence warten sieben neue und komfortable Apartments. Die gemütlich eingerichteten Ferienwohnungen mit moderner Ausstattung sind alle nach Südwesten orientiert und schenken Urlaubern somit einen unvergleichlichen Ausblick auf die herrliche Bergwelt der Dolomiten und das Schloss Rodeneck. Für ein idyllisches Frühstück im Sommer verfügt jedes Appartment über einen Balkon oder eine Terrasse. Außerdem können Gäste der Residence den Hausgrill für eine Gartenparty nutzen und haben sogar Zugang zu dem hauseigenen Kräutergarten. Kinder erfreuen sich vor allem an dem Pool, der ihnen an heißen Tagen eine willkommene Abkühlung bringt. Den großen Gästen des Hotels steht eine Sauna zur Verfügung, die gerne für einen entspannten Abschluss nach einem langen, erlebnisreichen Tag an frischer Luft genutzt wird.



Sommer- und Winterspaß auf der Rodenecker Alm



Die nahegelegene Rodenecker Alm ist für Urlauber ein Wanderparadies im Sommer und ein beliebtes Langlauf- und Winterwanderrevier im Winter. Eine Loipe mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden erstreckt sich an kühleren Tagen über die weitläufige schneebedeckte Rodenecker Alm. Auch herrliche Skigebiete wie Gitschberg, Jochtal oder Plose bei Brixen werden von Gästen der Residence gerne in Anspruch genommen. Zu einem erholsamen Freizeiterlebnis entwickelte sich außerdem das Schneeschuhwandern, bei dem Urlauber mit speziellen Schneeschuhen durch die tiefverschneite Winterlandschaft streifen. Im Sommer erweist sich das Nordic Walking als effektives Ganzkörpertraining. Doch auch zu anderen Sommeraktivitäten, wie Mountainbike, Paragleiten und Rafting lädt die mächtige Bergwelt Südtirols ein.



