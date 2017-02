Unser Apartment 2 hier einmal vorgestellt, eines von 7 Apartments welches sich in der wunderschönen Umgebung des kleinen Dorfes Dolni-Lanov im tschechischen Riesengebirges befindet. Ein Apartment ausgestattet wie unten in den Bildern zu sehen mit einem Kamin und dass einlädt lädt zu gemütlichen Abenden bei Kaminfeuer und einem Glas Wein. Mit einem traumhaften Blick auf die Berge des Riesengebirges können sie den Abend entspannt ausklingen lassen. Hier eine Aufzählung der Ausstattung unseres Apartments 2.



• 60 m² Wohnfläche

• 4 Betten

• 1 großes Wohnzimmer

• 1 Schlafzimmer

• Kitchenet

• Bad (mit Dusche)

• Kamin

• Terrasse



Erfahren sie mehr über unsere weiteren sehr schönen und gemütlichen Apartments incl. Reiseinformationen über unsere Webadresse unterhalb dieses Beitrages.Wir bieten Ihnen jetzt auch kostenloses WLAN inklusive Handtücher & Bettwäsche in allen Apartments und freuen uns auf ihren Besuch im wunderschönen Riesengebirge!



www.riesengebirge-erleben.de

Übernachtungspreis: ab 60 € für Apartment 2 / Tag