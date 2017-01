Trennungen sind als Prozess nicht sehr leicht zu verstehen, denn viele Emotionen und Gedanken spielen in solch einer Phase eine starke Rolle. Sie übernehmen viele Aspekte im alltäglichen Leben und haben einen großen Einfluss darauf, wie man sich fühlt und wie fähig man ist, in einer entsprechenden Art und Weise miteinander umzugehen. Ist eine Trennung erst einmal passiert, so gilt es, Ruhe zu bewahren und gleichzeitig wieder zu sich zu finden. Rückzug ist dabei genauso sinnvoll wie die Möglichkeit, sich mit Freunden auszutauschen oder auch andere Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn man sich mit einer Situation überfordert. Es ist wichtig, sich von vornherein darauf einzulassen, früher oder später auch von außen Unterstützung zuzulassen, wenn man merkt, dass man sich emotional verfahren hat. Auch verschiedene Ratgeber oder Plattformen können dabei helfen, mit der Situation umzugehen, um zu sehen, wie man weiter voranschreitet.



Wenn der Ex Partner wieder Interesse zeigt



In der Regel gibt es verschiedene Methoden, wie man einen Ex Partner dazu bewegen kann, sich wieder für einen zu interessieren. Dies kann man natürlich nie erzwingen, denn jeder Mensch ist ein freier Mensch und trifft seine Entscheidungen für sich allein. Dennoch erreicht man Attraktivität nur, wenn man in der Lage ist, mit der Entscheidung der Trennung erst einmal umzugehen und diese zu akzeptieren. Gleichzeitig kann man alles dafür tun, um sein eigenes Selbstwertgefühl von sich heraus zu entwickeln und eine gewisse Unabhängigkeit vom Partner zu erreichen. Erst ab dieser Phase ist es möglich entweder auf einander zuzugehen oder vielleicht doch den Schlussstrich zu ziehen und die Trennung als gegeben hinzunehmen.