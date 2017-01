Das neue Jahr hat gerade erst begonnen, schon ist der Januar wieder fast vorbei. Das neue Jahr bietet viele Brückentage, die Basis für einen Kurzurlaub. Der Urlaub mit Familie, Freunden und Arbeitskollegen wird immer beliebter. Gemeinsam eine schöne Zeit verbringen und Erlebnisse teilen. Nicht selten wachsen so kleine, gemischte Gruppen von 8-16 Personen zusammen. Nicht selten sind nicht nur die Kinder, sondern auch Oma und Opa dabei. Gemeinsam nach Herzenslust feiern und gemeinsam übernachten wird immer öfter gesucht. Voller Ungeduld wartet man auf die ersten freien Tage...



Nicht jeder kann der kalten Jahreszeit was positives abgewinnen. Das Thema Wellness ist da eine schöne und erholsame Abwechslung. Weniger Schnee mit Sport und mehr Erholung und Entspannung stehen auf dem Wunschzettel.

Die Nähe zu den Saarland Thermen und ein Winter mit weniger Schnee locken bereits vor den Brückentage viele Urlauber ins Saarland.



Das Gästehaus Franz in Saarbrücken wird schon viele Jahre entsprechend gebucht. Die zentrale, ruhige Lage ist eine solide Basis für Aktivitäten in der Region. Das Haus wird stetig von kleinen Gruppen von 8-16 Personen gebucht. Der große Aufenthaltsraum bietet viel Potential.



Sauberkeit, viel Platz und ein solider Komfort überzeugen Stammgäste immer wieder. Der individuelle, freundliche Service wird von den Gästen sehr geschätzt. Ständig entwickelt sich das Haus weiter, was der Attraktivität und Einzigartigkeit des Hauses dient.



In Kürze bündeln sich wieder die vielen Anfragen zu begehrten Terminen.

Daher nicht zögern, sondern schnell entscheiden... bevor die Chancen für eine Buchung schwinden. Keine Zeit und kein Geld vergeuden, wenn es um die schönste Zeit des Jahren geht.