Vielfältige Entspannungsangebote in den Schenna Hotels



Das Schenna Resort versucht seinen Gästen vielfältige Entspannungsmöglichkeiten näherzubringen. Mehrmals wöchentlich bietet es daher Yoga- Kurse an, die die Beweglichkeit fördern und den Körper in Balance und Harmonie bringen. Im hoteleigenen Yoga-Raum oder unter freiem Himmel können sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene die beliebte Sportart ausprobieren oder perfektionieren. Gerne lassen sich die Gäste des Hotels auch von den Energiebehandlungen und Mediationskursen überzeugen. Sie sorgen nicht nur für ein inneres Gleichgewicht, sondern fördern auch die Achtsamkeit und Konzentration.



Aktive Tage im Urlaub in Schenna



Die bekannte Kurstadt Meran lockt die Gäste des Schenna Resorts mit zahlreichen kulturellen Highlights und Unternehmungsmöglichkeiten. Zu den unzähligen Sehenswürdigkeiten zählen die prächtigen Gärten von Schloss Trauttmannsdorff sowie die mittelalterlichen Laubengassen und das im Jugendstil erbaute Kurhaus. Doch auch Aktivurlauber kommen im Meraner Land voll auf ihre Kosten. So lädt die abwechslungsreiche Bergwelt Südtirols zu gemütlichen Ausflügen und aufregenden Gipfelbesteigungen ein. Während sich im Sommer auch Radfahrer und Mountainbiker an den abenteuerlichen Routen erfreuen, nutzen im Winter zahlreiche Skifahrer die schneebedeckten Pisten der Berge für einzigartige Freizeiterlebnisse.



Der erlebnisreiche Familienurlaub in Südtirol



Wer Ruhe und Entspannung sucht, der ist im Schenna Resort genau richtig. Während das Hotel Schwefelbad mit einem abwechslungsreichen Kinderprogramm sowie einer erlebnisreichen Wasserwelt das ideale Feriendomizil für Familien ist, dient das Hotel Mittelplatt als Rückzugsort für Urlauber, die ihrem Alltagsstress entfliehen und sich vollkommen zurücklehnen wollen. Das Hotel Rosengarten bietet Wellness für Körper und Geist. Die Wellnessbereiche mit Saunen, Dampfbädern und Ruheräumen steht allen Gästen des Schenna Resorts zur Verfügung.





