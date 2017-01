Der erholsame Wellnessurlaub Südtirol



Damit sich Urlauber in ihren freien Urlaubstagen vollkommen erholen können, bieten die Belvita Leading Wellnesshotels ihren Gästen ein vielfältiges Entspannungs- und Verwöhnprogramm. Bei wohltuenden Massagen in harmonischer Umgebung können Urlauber zur Ruhe kommen und die wohlverdienten Urlaubstage genießen. Auch zahlreiche Saunen und Ruheräume stehen Besuchern der Hotels jederzeit zur Verfügung. Die Belvita Wellnesshotels zeichnen sich auch durch ihre exklusiven Beautybehandlungen aus, bei denen frische Kräuter und einheimische Produkte zum Einsatz kommen. Ergänzende Verwöhn- und Bewegungsprogramme sorgen für ein unvergessliches Wellnesserlebnis.



Ein aufregender Freizeitspaß im Hotel Südtirol



Die Berge Südtirols sind zu jeder Jahreszeit ein beliebtes Urlaubsziel für zahlreiche Besucher, die sich an der einmaligen Landschaft und der unverwechselbaren Natur erfreuen wollen. Weitläufige Almen, dichte Laub- und Nadelwälder sowie beeindruckende Berg- und Gletscherwelten laden Besucher sowohl im Winter als auch im Sommer zum Aktivurlaub ein. Auch die Belvita Wellnesshotels bieten ihren Gästen mit geführten Gruppenwanderungen und individuellen Touren aktive Tage in der Natur. Sollte das Wetter mal schlecht sein, stehen Besuchern großzügige Fitnessräume und persönliche Fitnessberater zur Verfügung.



Hochwertige Spezialitäten in dem Luxushotel Südtirol



Traditionelle Köstlichkeiten, die die Belvita Leading Wellnesshotels ihren Gästen nach ihrem aktiven Tag servieren, runden die Genussreise der Luxushotels perfekt ab. Denn nicht nur Wellness wird in den Hotels großgeschrieben, sondern auch auf die Vitale Cuisine wird sehr viel Wert gelegt. Den Gästen werden leichte und bekömmliche Speisen mit saisonalen Produkten und frischen Zutaten von bester Qualität serviert. Die Belvita Wellnesshotels erfüllen einfach jedem Gast seinen individuellen Urlaubstraum. So erwarten Paare mit Liebe und Sorgfalt eingerichtete Zimmer für einen romantischen Urlaub zu zweit. Auch Familien werden viel Gefallen an dem Angebot der Belvita Wellnesshotels finden. Das abwechslungsreiche Programm der Kinderbetreuung verspricht den Kleinen einen aufregenden Erlebnisurlaub.



Weitere Informationen finden Sie auf folgender Homepage: https://www.belvita.it/