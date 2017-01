In einer funktionierenden Beziehung zu leben ist der Traum der meisten Menschen. Man findet sich, beginnt sich zu treffen, zieht zusammen, gründet vielleicht eine Familie. Wunderbare Dinge, denen der Alltag leider immer wieder Steine in den Weg legt. Aus kleinen Ärgernissen werden Sorgen, Kinder werden zu schwierigen Geduldsproben, vielleicht auch noch finanzielle Engpässe, die das Maß des Erträglichen überlaufen lassen. Ein Wort ergibt das andere und plötzlich stehen die Liebenden vor einem Scherbenhaufen, zu dem ihr gemeinsames Leben geworden ist.



Beraten lassen rettet die Gemeinsamkeit



Viele Trennungen resultieren aus den aufgebauten Kleinigkeiten. Ab einem bestimmten Punkt schafft man es nicht mehr, miteinander ruhig zu reden. Stattdessen geht es um offene Zahnpastatuben, herumliegende Wäsche und Schmatzen bei Tisch. Vorwürfe, keine Lösungen.



In einer Eheberatung kommt jeder der Partner zu Wort. Mit Hilfe ausgebildeter Psychologen wie bei Christoph Uhl von Eheberatung Berlin wird aus dem Gespräch kein Streit. Die Streitpunkte werden gesucht, die Ursachen für die Unstimmigkeiten gefunden. Es werden lebensnahe Lösungen erarbeitet, um den Problemen zu begegnen. Gemeinsam werden Wege gefunden, die wieder einen normalen und glücklichen Alltag als Paar, als Familie möglich machen. Sorgen werden wieder bewältigt, statt an ihnen zu scheitern.



Probleme sind oft kleiner als man denkt. Mit einer guten Beratung können Beziehungen gerettet werden.