Als Zeichen unserer Zeit ist Panik oft ein unterschätztes Phänomen. Der Grund dafür liegt in der Tatsache begründet, dass viele Faktoren oft zu einer Überforderung führen, die man nicht sofort reflektiert. Vielmehr setzt ein Gewöhnungseffekt ein, der dafür sorgt, dass man mit einer Panikattacke nicht sofort rechnet. Es ist daher wichtig, sich beim Auftreten solch einer Situation stets intensiv damit auseinanderzusetzen und unter den jeweiligen Umständen auch ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.



Gleichzeitig bietet das Internet eine wichtige Anlaufstelle, um sich zu informieren und die eigene Situation realistisch einzuschätzen. Oft ist das für viele Betroffene schon eine schwierige Leistung, da Panikattacken sehr unvorbereitet eintreten. Wenn sie dann stattfindet, kommt es zu Effekten, die einen nicht mehr los lassen und dafür sorgen, dass nichts mehr im Leben so einfach erscheint.



Gesunder Mix aus Eigeninitiative und Therapie



Um einer Panikattacke angemessen zu begegnen sind vielfältige Wege möglich. Zum einen gilt es Situationen zu vermeiden, die eine Panik auslösen können. Dies ist bei jedem Menschen anders und sollte stets so gehandhabt werden, dass eine starke Beeinflussung des Alltages möglich gering bleibt. Gleichzeitig sind Rücksprachen mit einem Therapeuten wichtig, um die aktuelle Entwicklung zu manifestieren und eigene Verhaltensweisen anzupassen.



Früher oder später entwickelt man mit der angemessenen Position an Selbstvertrauen ein Gefühl dafür, wie man solch einer Situation begegnet. Gleichzeitig macht es Sinn externe Berater wie Ebooks oder Plattformen für sich unkompliziert zu nutzen.