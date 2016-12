Eine wunderschöne Vorsilvester-Show im winterlichen Špindlerův Mlýn (Spindlersmühle) für die breite Öffentlichkeit bestimmte Vorsilvester-Veranstaltung. Sie als Besucher können sich auf verschiedener Kategorien in Ski Alpin, unterschiedlichster Exhibitionsfahrten der Repräsentanten erfreuen. Im Ski-Areal Svatý Petr., haben Sie unwarscheinlich viel Spaß beispielsweise an einer Nachtfahrt der Skilehrer mit brennenden Fackeln, Fahrt des Skiteams und viele Überaschungen mehr. Dazu gibt es ein interressantes Begleitprogramm und eine Menge Spaß. Wir beherbergen Sie, ihre Familie oder Freunde, sehr gerne in unseren gehobenen 7 Apartments in zwei Doppelhaushälften zu günstigen Preisen ( Übernachtungspreise ab 40 Euro pro Apartment / Tag) in einer Traumhaften Landschaft des tschechischen Riesengebirges. Allen Besuchern dieser Webseite ein frohes Weihnachtsfest!



Unter dieser Adresse können Sie uns buchen oder kontaktieren:

www.riesengebirge-erleben.de