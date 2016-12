Nach allen modernen und gehobenen Standards ausgerichtete Ferienwohnungen im schönen Tschechischen Riesengebirge!



Passendes Weihnachtsgeschenk gesucht? Schenken Sie ihrer Familie doch einfach einen wunderschönen Aufenthalt in den Bergen über Weihnachten und Silvester mit großer Wahrscheinlichkeit auf Schnee und garantierter ursprünglicher und traumhafter Landschaft. Inklusive ausgedehnter Wanderungen in ruhiger Winterlandschaft, ausgezeichnete Skigebiete ua. für Familien und vieles mehr.

Natürlich in dieser herrlichen Umgebung unsere 7 Apartments in zwei Doppelhaushälften, welche auf ihre Gäste warten. Übernachtungspreise ab 40 Euro pro Apartment / Tag

inklusive Handtücher & Bettwäsche.



Unter dieser Adresse können Sie uns Buchen:

www.riesengebirge-erleben.de