Spindleruv Mlyn (Spindlermühle)

Spindlermühle schon immer eine Perle des Riesengebirges! Unter anderem wegen seiner günstigen Lage in der Mitte des Riesengebirges, seiner vielfältigen Bergnatur und ausgezeichneten Wintersportgebietes. Heute ist es ein sehr bekanntes Sportzentrum in dieser Region. Im Winter und gerade in der Weihnachtszeit incl. zum Jahreswechsel, ein idealer und traumhafter Urlaubsort. Eines der Skigebiete innerhalb des Areals Spindlermühle ist Horni Misecky, ideal für Familien mit Kinder und Fahranfänger. Die Pisten sind breit bzw. großzügig zugleich und eher flach nur leicht abfallend, gerade richtig für Familien angelegt, welche es anfänglich langsam und behutsam angehen möchten. Unter anderem gibt es dort eine Reifenrodelbahn und Skischule sowie einen Kinderpark mit Zauberteppich. Fragen Sie doch einfach und unverbindlich bei uns nach!



