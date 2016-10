Mit dem VDC Chartersiegel des Yacht-Versicherungsspezialisten EIS Insurance sorgt das auf den Kanaren beheimatete Unternehmen Lava Charter selbst im Falle einer Insolvenz für die finanzielle Sicherheit seiner Kunden.



Die Sicherheit von Kunden hat für das Yachtcharter-Unternehmen Lava Charter oberste Priorität. Dies gelte nicht nur für Qualität und Ausstattung der Segelyachten, so Projektmanager Matthias Raschke. Mit der Abnahme durch den BSH und vereinzelt durch die BG-Verkehr, Dienststelle Seeschiffsicherheit werden alle entsprechenden deutschen Sicherheitsbestimmungen gewährleistet, die für eine gewerbliche Nutzung der Segelyachten relevant sind. Des Weiteren nimmt sich Lava Charter ab sofort auch der finanziellen Absicherung seiner Kunden an. Hierzu kooperiert das Unternehmen mit dem deutschen Versicherungsspezialisten für Yachten EIS.



Das von EIS Insurance für VDC-Mitglieder verliehene Chartersiegel „Charter Payment Protection“ sichert Lava Charter-Kunden selbst im theoretischen Fall einer Insolvenz ab. Damit sei gewährleistet, so Matthias Raschke, dass im unwahrscheinlichen Fall einer Insolvenz des Charter-Unternehmens bereits gezahlte Beträge voll umfänglich zurückerstattet werden. „Konsequente Absicherung in allen Bereichen ist heute fast schon zu einem Alleinstellungsmerkmal geworden“ konstatiert Raschke, der sich in der Branche auskennt. Der besagte Versicherungsschutz gelte für einen bereits gezahlten und nicht erstatteten Charterpreis von bis zu 20.000 Euro je Charter. Insgesamt ist eine Summe von 110.000 Euro gedeckt. Im Falle, dass dieser Betrag durch summierte Forderungen überschritten würde, werden die einzelnen Forderungen im Verhältnis ausgezahlt, so Raschke weiter.



Weitere Einzelheiten zu dem umfassenden Versicherungsschutz bei Lava Charter erhalten Interessenten auf der Webseite des Unternehmens unter http://www.lavacharter.com.



Über Lava Charter:

Das Yachtcharter-Unternehmen Lava Charter ist mit seiner jungen und modernen Flotte spezialisiert auf exklusive Segeltörns rund um die Kanarischen Inseln. Als offizieller Repräsentant von Bavaria Sailing auf den Kanaren und Repräsentant für Dufour Deutschland, ist Lava Charter vollständiger Eigner von 13 der 14 Yachten welche Kunden ab April 2017 an 2 Destinationen erwarten. Denn neben der Basis in der Marina Lanzarote in Arrecife, baut das Unternehmen aktuell eine zweite Destination in Teneriffa auf. Lava Charter ist eine 100%ige Tochtergesellschaft eines unabhängigen deutschen Familienunternehmens.



Ansprechpartner für die Presse:

Lava Charter slu

Marina Lanzarote, Calero Marinas, Local B0 Av. Olof Palme a/n, 35500 Arrecife / Lanzarote

Geschäftsführer: Michael Ranft, Projektmanagement: Matthias Raschke, CIF B76216753

Telefon: +49 7931/4983894

Internet: http://www.lavacharter.com

E-Mail: red@lavacharter.com