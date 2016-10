Kultur pur auf der Rodenecker Alm



Gäste der Residence können sich nicht nur an der einzigartigen Natur und den weitläufigen Wäldern und Wiesen, sondern ebenso an den stattlichen Bauernhöfen, freistehenden Kirchen und dem imposanten Schloss der Umgebung erfreuen. Auch viele naheliegende Städte laden zu einem Besuch ein. In Brixen können sich Urlauber nicht nur auf ein echtes Shoppingerlebnis freuen, sondern auch die zahlreichen Sehenswürdigkeiten der Stadt bewundern. Auch die 25 km entfernte Kleinstadt Klausen lockt immer wieder kulturbegeisterte Besucher in ihre zauberhafte Altstadt.



Der aktive Almurlaub für jede Jahreszeit



Für sportbegeisterte Besucher ist die unverwechselbare Naturlandschaft der Dolomiten die ideale Anlaufstelle für einen aufregenden Aktivurlaub. Während sich Wanderer und Nordic Walker an wärmeren Tagen an dem weitläufigen Gebiet der Rodenecker Alm erfreuen, laden die nur wenige Kilometer entfernten Skigebiete Gitschberg-Jochtal und Pose zum Skifahren, Langlaufen und Schneeschuhwandern ein. Doch auch Wildwassersport, Paragleiten und Fischen haben sich hier zu beliebten Freizeiterlebnissen entwickelt.



Platz für jeden in der Ferienwohnung Brixen



Die Residence Schloßblick heißt jährlich zahlreiche Familien willkommen. Gemütliche und liebevoll eingerichtete Appartements mit moderner Ausstattung stehen den Gästen hier zur Verfügung. Gerne nutzen Besucher des Hotels den Hausgrill um die herrliche Almluft bei einer Grillparty abends genießen zu können. Eine willkommene Erfrischung ist im Sommer der hauseigene Pool im Garten. Doch auch an kühleren Tagen müssen die Kleinen auf das Baden nicht verzichten und können sich im Hallenbad des Partnerhotels der Residence austoben. Da auch Erholung und Entspannung in dem aufregenden Almurlaub nicht vernachlässigt werden dürfen, haben Besucher der Residence Schloßblick außerdem Zugang zu einer hauseigenen Sauna.







Weitere Informationen finden Sie auf folgender Homepage:

http://www.residence-schlossblick.it/