Aufregende Tage im familienfreundlichen Hotel Sterzing



Jedes Jahr zieht es zahlreiche Familien in das Hotel Gassenhof. Während sich die Kleinen in der erlebnisreichen Wasserwelt austoben können, wartet auf Sie ein harmonisches Saunareich sowie zahlreiche Beauty- und Wellnessanwendungen. So gilt die einzigartige Schnapsbrenner-Sauna des Gassenhofs als Highlight vieler Besucher - sei es aufgrund des traditionellen Aufgussrituals oder des herrlichen Ausblicks auf die Ridnauntaler Bergwelt, welchen die Glasfront der Sauna bietet.





Unvergessliche Naturerlebnisse im Wellnnesshotel Ratschings



Der Gassenhof bietet seinen Besuchern aufregende Urlaubstage in Südtirol. Die herrlichen Aussichten und die spürbare Nähe zur unberührten Naturlandschaft locken jährlich zahlreiche Wanderlustige in das Ridnauntal. Sowohl bei der Planung ihrer Routen, als auch bei der Wanderausstattung steht das Hotel seinen Gästen jederzeit zur Seite. Der Gassenhof bietet ebenfalls geführte Wanderungen aller Schwierigkeitsgerade an. So können sich Urlauber vergewissern, dass sie sich die schönsten Ecken der Südtiroler Natur nicht entgehen lassen.



Einzigartige Wohlfühlmomente im Ridnaun Hotel



Im Hotel Gassenhof werden die Gäste von liebevoll und individuell eingerichteten Zimmern empfangen, welche entweder über einen Balkon oder eine Terrasse verfügen. Neben der herzlichen Atmosphäre des 4-Sterne-Hotels kommen Urlauber ebenfalls in den Genuss der mediterranen Küche. Das Gourmethotel im Ridnauntal verwöhnt seine Gäste nicht nur mit lokalen Spezialitäten und traditionellen Köstlichkeiten, sondern auch mit schmackhaften Gerichten aus der ganzen Welt. Morgens erwartet die Besucher ein vielseitiges Frühstücksbuffet, das sie frisch und gut gestärkt in den Tag starten lässt.







Weitere Informationen finden Sie auf folgender Homepage: http://www.gassenhof.com/