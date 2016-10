Beeindruckende Kulissen in den Belvita Wellnesshotels



In ausschließlich 4S und 5 Sterne Hotels können Besucher der Belvita Leading Wellnesshotels ihren Urlaub genießen. Die ruhige und naturnahe Lage der Hotels und die frische Luft der Berge machen die Hotels zu einem idealen Feriendomizil für ruhesuchende Urlauber. Inmitten der Dolomiten und der Alpen oder in der Nähe von kulturellen Ortschaften wie Meran bieten die Luxushotels einen zauberhaften Panoramablick über die einzigartige Landschaft Südtirols. Traditionelle, Südtiroler Gerichte mit frischen, heimischen und saisonalen Produkten unterstützen das mediterrane Flair in Ihrem Urlaub in Südtirol.



Der lebhafte Wellnessurlaub Südtirol



Die einzigartige Bergwelt Südtirols ist eine vielbesuchter Anlaufstelle für abenteuerlustige Aktivurlauber. Da in den Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol viel Wert auf körperliche Fitness und das Wohlbefinden der Gäste gelegt wird, bieten die Hotels geführte Gruppen- und Individualwanderungen an. Doch auch Mountainbiker lockt die frische Bergluft im Sommer in die Dolomiten. An kühleren Tagen können sich begeisterte Wintersportler an den schneebedeckten Pisten der Südtiroler Bergwelt erfreuen.



Erholsame Wellnesserlebnisse in den Hotels Südtirol



In den Belvita Leading Wellnesshotels können sich Gäste an einer einzigartigen Form des Wellness Urlaubs erfreuen. Mit dem Alpine Wellness bieten die Hotels ihren Besuchern die Besonderheiten der Natur und sorgen dafür, dass sich die Gäste bei wohltuenden Heubädern und in traditionellen Kräutersaunen zurücklehnen und entspannen können. Da in den Hotels persönliches Wohlbefinden großgeschrieben wird, kommen Urlauber hier ebenfalls in den Genuss von exklusiven Kosmetikbehandlungen und Massagen mit frischen Kräutern und einheimischen Produkten.



Weitere Informationen finden Sie auf folgender Homepage:

http://www.belvita.it/