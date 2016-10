Von der Bildsprache zur Schriftsprache mit Buchstaben und wieder hin zur Bildsprache – die Menschen besinnen sich zurück auf althergebrachte Kommunikationsarten. Auch angesichts der modernen Möglichkeiten der Kommunikation, welche das Internet bietet.



Mit den Emojis der sozialen Netzwerke lassen sich komplexe Gefühle ausdrücken, ohne dass ein Wort geschrieben wird. www.smileybedeutung.com hat nun auf die Neuerungen reagiert und das Angebot an Emoji-Bedeutungen erweitert, so dass sich Emotionen noch treffender ausdrücken lassen.



Smileys haben die Kommunikation revolutioniert



Kommunikation in Form von Bildsprache ist beinahe so alt wie die Menschheit. Es gilt als die Grundlage menschlicher Kommunikation. Daher ist es verständlich, dass die Menschen immer wieder darauf zurückkommen. Verständlich, da sich mit den kleinen Zeichen komplexe Gefühlsausdrücke darstellen lassen. Auch in den modernen Kommunikationsmöglichkeiten wird diese Form gerne genutzt. Seit den frühen 1980er Jahren wurde ein breites Spektrum an Smileys entwickelt, welche auf dem ASCII-Code basieren.



Unzählige Möglichkeiten, Emotionen auszudrücken



Die sozialen Medien haben die Bildsprache revolutioniert, es gibt heute tausende von kleinen Grafiken, welche jeweils eine Aussage für sich haben und die in Kombination komplexe Ausdrücke übertragen.



Seit dem ersten Smiley ist viel geschehen, heutige Emoticons transportieren mit ihren stilisierten Gesichtern zahlreiche Botschaften. Dank der innovativen Ideen der Entwickler wurden diese Symbole auch den unterschiedlichen kulturellen Eigenheiten angepasst. Neben den vielen Ausdrücken stilisierter menschlicher Gesichter komplettieren zahlreiche weitere Symbole das Spektrum der



Bildsprache in Online-Netzwerken.



Neue Emoticons steigern die Ausdrucksfähigkeit

Um das Verständnis der neuen Emojis und der bildhaften Kommunikation zu erweitern und zu verbessern, haben die Betreiber von smileybedeutung.com die verschiedenen Smileys untersucht und herausgearbeitet mit welchem Bild welche Emotionen am treffendsten ausgedrückt werden können.



Ganz gleich, ob für iPhones, Smartphones mit dem Betriebssystem Android oder Geräte von Windows – die neuen Emojis sind für alle mobilen Endgeräte gleichwohl optimiert. Auf dem Portal Smileybedeutung findet der moderne User von heute alle neuen Smileys für WhatsApp und Co. sowie deren Bedeutung.