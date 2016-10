Die WW-Trans & Co. KG hat seinen Schwerpunkt darauf gesetzt, vor allem Menschen deren Mobilität aufgrund einer Behinderung eingeschränkt ist, wiederum einen Ausgleich dessen zurückzugeben. Wenn diese Personengruppen den öffentlichen oder auch privaten Personennahverkehr nicht mehr in Anspruch nehmen können, sind wir der richtige Fahrdienst mit professionellen Leistungen, gut gelaunten und freundlichen Mitarbeitern, welche dann eine ausreichende Verkehrsmobilität sichern können. Man glaubt es nicht aber schon alleine der Faktor der Erhaltung der Mobilität, stärkt das Selbstbewusstsein von Menschen mit oder ohne Handicap und verbessert bedeutsam die Lebensqualität und schafft zudem als Nebeneffekt soziale Kontakte.

Die WW-Trans GmbH & Co. KG steht ihnen gern für Anfragen unter der Telefonnummer 03337/451735 zur Verfügung.