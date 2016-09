Das einzigartige Golferlebnis im Hotel bei Meran



Die abwechslungsreiche Landschaft Südtirols bietet ihren Besuchern zahlreiche Möglichkeiten ihren Urlaub aktiv zu gestalten. Sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene ist die Umgebung des Hotels ein echtes Wanderparadies, welches jedem Urlauber eine passende Route verspricht. Doch auch Mountainbiker und Nordic Walker erfreuen sich an der hügeligen Landschaft. Ein exklusives Angebot des Hotels bleibt jedoch der Golfplatz, der sich durch seine wunderbare Lage mit Aussichten auf das Passeiertal für Besucher des Hotels immer wieder als einzigartiges Erlebnis herausstellt.





Ein erholsamer Kurzurlaub in Südtirol



In dem Hotel Pienzenau können sich Besucher auf entspannte und erholsame Urlaubstage in Südtirol freuen. Moderne und romantisch eingerichtete Zimmer und exklusive Suiten sorgen dafür, dass sich die Gäste im Urlaub rundum wohlfühlen können. Gönnen Sie sich eine Auszeit und lassen Sie sich von den exklusiven Wellnessangeboten des 4 Sterne Superior Hotels verwöhnen. Neben einem beheizten Pool und Saunen mit Ruheoase können Sie hier außerdem zahlreiche Massagen und Beautyanwendungen in Anspruch nehmen.





Sehenswerte Kulturschätze im Urlaub in Meran



Auch in der Umgebung des Hotels Pienzenau können Urlauber zahlreiche Kurlturschätze entdecken. Vor allem die elegante Stadt Meran bietet ihren Besuchern viele Sehenswürdigkeiten und Bauwerke mit einzigartiger Architektur. Auch eine herrliche Grünanlage mit einer exotischen Pflanzenvielfalt steht Urlaubern aufgrund des milden Klimas ganzjährig zur Verfügung. Doch nicht nur die zahlreichen historischen Gebäude und Denkmäler, sondern auch die Vielfalt an traditionellen Restaurants mit lokalen Spezialitäten tragen zu dem Flair der italienischen Stadt bei. Mediterrane Gerichte sorgen hier für einzigartige Geschmackerlebnisse.









Weitere Informationen finden Sie auf folgender Homepage http://www.hotelpienzenau.com