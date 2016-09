Unsere moderne Fahrzeugflotte, bestehend aus PKW, Kleintransporter und spezielle Krankenfahrzeuge mit der wir in der Lage sind, auch Fahrgäste liegend oder im Tragestuhl zu befördern. Beide Leistungen sind auch gleichzeitig möglich. Insbesondere für Fahrten ins Krankenhaus, Rehafahrten, zu einem Arztbesuch etc. Tragestuhlfahrten sind für Fahrgäste vorgesehen, die über keinen eigenen Rollstuhl verfügen, jedoch durch ärztliche Verordnung der Tragestuhl erforderlich ist. Sind diese Transfers medizinisch notwendige Krankentransporte für Patienten, so werden diese im Allgemeinen von den Krankenkassen übernommen.

Unser WW-Trans Büroteam steht ihnen gern für Anfragen unter der Telefonnummer 03337/451735 zur Verfügung. Weitere Kontaktmöglichkeiten unter: