Inmitten der traumhaften Landschaft des Tschechischen Riesengebirges - Ein sehr gefragtes Urlaubsziel für den Sommer- und Winterurlaub.



Verbringen Sie am liebsten mit einer großen Gruppe einen gemeinsamen Urlaub, oder haben Sie eine sehr große Familie? So besteht die Möglichkeit auch mehrere Apartments zu mieten. Insgesamt stehen hierfür 17 Betten in der Hausseite A und 13 Betten in der Hausseite B zur Verfügung, somit können wir Gruppen bis zu 30 Personen unterbringen. Durch unsere sehr

preisgünstigen mit dem benötigenden Platz versehenen Ferienwohnungen im Tschechischen Riesengebirge im gehobenen Standard, besitzen wir sehr attraktive Angebote für Sie in Bezug auf Gruppenreisen.



Um Näheres zu erfahren, einfach unter unserer Internetpräsenz: