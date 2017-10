Wissenswertes für die „Verordnung zur Krankenbeförderung“



Fahrten zum Arzt, in das Krankenhaus und weiteres rechnen wir mittels der „Verordnung zur Krankenbeförderung“ direkt mit der Krankenkasse ab. Berechtigt dazu sind Personen mit der Pflegestufe 2 und 3. Bei diesem Personenkreis erfolgt die Abrechnung per Berechtigungsschein mit der Krankenkasse. Wenn es Ihnen nicht möglich ist, können wir die WW-Trans GmbH & Co. KG einen Berechtigungsschein für Sie in Auftrag holen. Personen ohne Pflegestufe und mit der Pflegestufe 1 kommen für die Krankentransportkosten selber auf.



Unser Fahrdienst für Menschen mit & ohne Handicap steht ihnen gern mit seinem Büroteam betreffend spezieller oder allgemeiner Anfragen unter der Telefonnummer 03337/451735 zur Verfügung. Weitere Kontaktmöglichkeiten unter:

http://ww-trans.net