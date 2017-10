Einzigartige Naturschauspiele rund um Ihr Wellnesshotel in Südtirol



Die Belvita Hotels schenken ihren Gästen einzigartige Ausblicke. Ferien in Südtirol mit den Belvita Leading Wellnesshotels bedeutet Urlaub auf höchstem Niveau. Besuchen Sie wunderschöne Obstgärten, Reblandschaften, die imposante Berglandschaft, Laub- oder Nadelwälder oder wandern Sie durch beeindruckende Gletscherwelten. Hier findet jeder Gast genau das, was er sich in seinem Südtirol Urlaub vorstellt. Wunderschöne Landschaften, soweit das Auge reicht, dafür steht Südtirol. Ein reichhaltiges Kultur- und Sportangebot runden den perfekten Urlaub ab. Entdecken Sie Südtirol mit einem Aufenthalt in einem der wunderschönen Belvita Leading Wellnesshotels. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.



Eine entspannte Auszeit im Wellnessurlaub in Südtirol



Mit herzlicher Gastfreundschaft und freundlichem Ambiente sorgen die Hotels dafür, dass ihre Gäste erholt aus ihrem Urlaub zurückkehren. Hier finden Sie die perfekte Entspannung vom Alltag. Ideal um neue Energie zu tanken und eine Auszeit vom stressigen Alltag zu genießen. Hier wird alles für das persönliche Wohlbefinden getan. Das wunderschöne Ambiente von Südtirol und ausgewählte Wellnessanwendungen überzeugen unsere Gäste. Genießen Sie zum Beispiel wohltuende Massagen in harmonischer Umgebung, schwitzen Sie in einer, der wunderbaren Saunen oder entspannen Sie in einer der zahlreichen Ruheräumen.



Belvita garantiert Qualität bei Ihrem Wellness in Südtirol



Als Mitglied der Belvita Wellnesshotels garantieren die Hotels Qualität in allen Bereichen. Belvita steht für die Leading Wellnesshotels in Südtirol. Das bedeutet für die Gäste, dass Sie genießen zahlreiche Annehmlichkeiten und Luxus pur. Sie können zwischen 4 Sterne S und 5 Sterne Hotels selektieren. Die Belvita Wellnesshotels überzeugen mit geprüfter Qualität, bestem Service und ausgewählten Wellness-Anwendungen. Eine exklusive Auswahl unserer spitzen Hotels finden Sie auf unserer Homepage. Wählen Sie einfach das Hotel, was Ihren Vorlieben am besten entspricht. Hier erleben Sie Südtirol Urlaub der Spitzenklasse.



