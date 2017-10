Aarhus, im Oktober 2017 - Lifepack 2.0 – Ob im Arbeitsalltag oder in der Schule, ob ein kurzer Städtetrip oder ein spontanes Wochenende in der Natur, mit Lifepack, dem trendigen und einzigartigen Rucksacksystem mit integrierter Solarbank und Diebstahlsicherung, ist man auf alle Eventualitäten perfekt vorbereitet. Nach coolstuff.de ist Lifepack seit wenigen Tagen nun auch auf amazon.de erhältlich.

Rucksäcke haben sich seit Jahrzehnten kaum verändert, jedoch unsere Anforderungen umso mehr. Lifepack vereint als Lifestyleprodukt mit hohem Tragekomfort auf raffinierte Weise Reisebegleiter und tragbares Büro. Der Rucksack verfügt über vier versteckte Fächer um persönliche Gegenstände wie Reisepass, Kreditkarte, Brieftasche und Smartphone zu verstauen. Seitlich am Rucksack befindet sich ein Standard USB-Anschluss, über den jegliches Device jederzeit und überall aufgeladen werden kann. Zusätzlich befinden sich im Inneren zwei große Fächer wo Laptop, diverse Unterlagen und vieles mehr problemlos verstaut werden können. Diese sind durch abschließbare Reißverschlüsse gesichert, welche mit dem ausziehbaren 3-Nummernschloss versperrt werden können.

Lifepack verfügt über eine integrierte Powerbank, welche mit Solarzellen betrieben wird. Diese hochwertige Solaranlage beinhaltet die High-Quality Solartechnologie 4G, welche von Solgaard Design exklusiv für ihre Produkte entwickelt wurde. Überdies wurde ein Bluetooth-Lautsprecher in die Powerbank integriert, um beim Picknick, bei der Wanderung oder im Hotel nicht auf die Lieblingsmusik verzichten zu müssen. Lifepack vereint alle diese Möglichkeiten, ist zudem noch Wasserabweisend und beinhaltet einen zusätzlichen Regenschutz welcher im Boden integriert ist und somit für verlässlichen Schutz bei jedem Wetter sorgt.

Somit garantiert Lifepack Freiheit und Produktivität in allen Lebensbereichen.



Über Lifepack:

Das talentierte Team von Solgaard Design hat es sich mit der Entwicklung und dem Design von Lifepack zum Ziel gesetzt den Markt zu revolutionieren. Im Gegensatz zum Großteil der Mitbewerber strebt Solgaard Design danach Produkte zu erschaffen, welche möglichst vielseitig sind und jegliche Bedürfnisse abdecken. „In Lifepack steckt all unser Herzblut. Unsere Maxime ist es, die Welt für uns ein Stück einfacher zu gestalten, sodass wir gemeinsam vorankommen und erfolgreicher sind. Wir haben das Mobile Office wieder neu entdeckt und gleichzeitig ein Produkt für den Alltag entwickelt, um auf alle Eventualitäten des Lebens reagieren zu können. Man ist für alles vorbereitet, egal ob es ein wichtiges Meeting mit einem Kunden oder ein Treffen mit seinen Freunden ist. Heute sehen wir bereits tausende „Lifepacks“ auf der ganzen Welt und das macht uns unheimlich stolz, und wir sind davon überzeugt, dass es noch viele mehr werden.“

