Im August feierte Andreas Sander, Key Ac-count Manager bei BALLY WULFF, seine zehnjährige Betriebszu-gehörigkeit. Mit sportlichem Ehrgeiz und großer Einsatzbereit-schaft hat er das Unternehmen in den letzten Jahren tatkräftig unterstützt und vorangebracht.



Begonnen hat Andreas Sander seine Tätigkeit bei BALLY WULFF 2007 als Vertriebsaußendienstmitarbeiter im Raum Frankfurt am Main. Der gelernte Einzelhandelskaufmann war durch einen Freund, der die Automatenbranche bereits kannte, auf eine Stellenanzeige des Berliner Geldspielgeräteherstellers aufmerksam geworden, der gerade nach Verstärkung für das Frankfurter Kun-dencenter suchte.



Schnell machte der eingefleischte Boxfan durch sein Engagement auf sich aufmerksam und wurde erst Kundencenterleiter in Frank-furt am Main, schließlich Vertriebsleiter der Region West. Nach Veränderungen im Vertriebsbereich 2013 übernahm Sander den Posten als Key Account Manager und kümmert sich seitdem vor-nehmlich um die Betreuung der Großkunden. Dabei berät er indi-viduell auf die konkreten Anforderungen seiner Kunden zuge-schnitten und kann diese immer wieder mit der Qualität und Wirtschaftlichkeit der BALLY WULFF Produkte beeindrucken.



Sanders Feedback nach zehn Jahren im Unternehmen fällt insgesamt

positiv aus: „Seit meinem Start haben wir viel erreicht. Wir

haben uns die Marktpräsenz nach der Umstellung von den klassischen

mechanischen Walzengeräten auf die Multi Games hart

erkämpft.“ An eines erinnert sich Sander dabei besonders: „Als

ich damals bei BALLY WULFF anfing, hatten wir eine recht überschaubare

Marktpräsenz. Bis 2015 ist es uns gelungen, die Anzahl

unserer Produkte im Markt um ein Vielfaches zu steigern. Ein sehr

spannender Meilenstein, auf den alle Kollegen wirklich stolz sein

können!“



Sanders Zukunftswünsche sind daher ähnlich enthusiastisch. „Ich

bin mir sicher, dass wir mit der Umstellung auf die neue Technische

Richtlinie TR 5 nochmal so richtig punkten werden und den

Markt von unseren innovativen Ansätzen überzeugen können.“