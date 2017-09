Viel zu entdecken rund um das Hotel in den Dolomiten



Viele Besucher zieht es aufgrund der ausgezeichneten Lage des 3 Sterne Superior Hotels in den Seiserhof. In unmittelbarer Nähe befinden sich dank der einzigartigen Naturlandschaft zahlreiche Wanderwege in jeder Schwierigkeitsstufe. Auch Radwege gibt es in der Region zu Hauf. Sowohl Wanderer als auch Aktivurlauber haben also attraktive Möglichkeiten die Schätze der regionalen Natur kennenzulernen. Auch kulturell hat Südtirol einiges zu bieten. So können Urlauber sich auf alte Burgen, Schlösser und Klöster freuen, deren tief verborgenen Geheimnisse jedes Entdeckerherz höher schlagen lassen. Auch im Winter ist in der Umgebung eine Menge los. Nicht nur weil Urlauber auf vollkommen veränderte Naturereignisse und Landschaften treffen. Sondern auch der Wintersport in der Jahreszeit Einzug hält, hier gibt es viele Angebote für Anfänger und Fortgeschrittene.



Genuss pur im Hotel auf der Seiser Alm



Der Seiserhof bietet Gästen einen luxuriösen Aufenthalt und legt viel Wert darauf, dass Besucher erholt aus ihrem Urlaub zurückkehren. Nicht nur ein lichtdurchflutetes Hallenbad, auch verschiedene Sauna- und Gymnastikangebote stehen dem Besucher offen. Dazu werden kulinarische Spezialitäten aus der Region serviert, so dass der Aufenthalt in Südtirol so schnell nicht vergessen wird.



Ein naturnaher Urlaub in den Dolomiten



Vom Seiserhof aus können Gäste einen weitläufigen Ausblick auf die Naturlandschaften Südtirols genießen. Wuchtige Berge, zauberhafte Wälder und mitten drin der Gast, der sich von den Sonderangeboten des Hotels verwöhnen lässt. Nicht nur der Naturpark Schlern hat den Besuchern dieses einzigartigen Ortes etwas zu bieten. In unmittelbarer Nähe gibt es viel zu entdecken, so dass Urlauber nach ihrem Aufenthalt auf spannende Zeiten zurückblicken können.



Weitere Informationen sind auf der Homepage http://www.seiserhof.com/ zu finden.