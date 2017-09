Das Seiser Alm Hotel bietet jede Menge Möglichkeiten



Rings um das Valentinerhof Hotel finden Gäste zahlreiche Möglichkeiten um sich aktiv zu betätigen. Auf Wanderwegen in jedem Schwierigkeitsgrad können Gäste die einzigartige Flora und Fauna dieser besonderen Naturlandschaft erleben. Auch kulturelle Highlights stehen auf dem Programm. So befinden sich nicht nur alte Klöster und Burgen in unmittelbarer Nähe, auch Museen prägen die Region und vermitteln dem Besucher längst vergessene Zeiten. Auch Sportliebhaber kommen in Südtirol auf ihre Kosten, während im Sommer vor allem Mountainbiken auf dem Programm steht, gibt es im Winter ein breites Wintersportangebot, dass jedes Sportler-Herz höher schlagen lässt.



Genussvolle Momente im Hotel in Seis



Im Valentinerhof wird Entspannung und das Wohlbefinden der Gäste großgeschrieben. Viele Wellnessangebote wie Saunen und Bäder prägen das Angebot des Hotels. Auch traditionelle Massagen werden angeboten, so dass sich Gäste auch nach einem aktiven Tag in der Natur entspannen und am nächsten Tag wieder frisch in den Tag starten können. Mit alpinen und mediterranen Spezialitäten begeistert die Küche des Hauses jeden Feinschmecker, so dass der Urlaub in Südtirol unvergessen bleibt.



Traumhafte Lage im Wellnesshotel in den Dolomiten



Vor allem die atemberaubende Landschaft, die das 4 Sterne Hotel Valentinerhof umgibt, lädt Gäste zu Inspiration und Ruhe ein. Wuchtige Berge und geheimnisvolle Wälder machen Südtirol zu etwas ganz Besonderem, Urlauber haben hier die Chance eine einmalige Natur- und Kulturlandschaft zu entdecken. Insbesondere die Lage des Hotels, das mitten im Grünen liegt sorgt auch abends für ausreichend Entspannung und einer Menge Wohlfühlmomente.



