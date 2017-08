Regionale Köstlichkeiten im Wellnessurlaub Vinschgau



Der Jagdhof ist ein vier-Sterne S Hotel in Südtirol, der seinen Gästen einen vielfältigen Wellness- und Sporturlaub verspricht. Gerade die Verbindung aus Action und Erholung empfinden Gäste als einzigartiges Urlaubserlebnis. Doch auch der kulinarische Genuss kommt im Jagdhof nicht zu kurz. So zaubern die Köche des Hotels einzigartige Kreationen und legen dabei viel Wert auf Regionalität, Frische und die nachhaltige Herkunft der Produkte. Bei der Zubereitung der mediterranen Speisen und Südtiroler Spezialitäten steht die gesunde Ernährung an oberster Stelle.



Wander- und Radtouren im Aktivhotel Südtirol



Die Umgebung des Jagdhofs gilt als vielversprechende Bikeregion. Sie verfügt über das dichteste Tailnetz der Alpen und ist ein Traum für Freerider, Allmountain- und E-Biker. Zwischen gemütlichen Radwegen und hochalpinen Herausforderungen findet jeder Biker seine individuelle Wunschroute. Doch nicht nur Fahrradurlauber kommen in der bergigen Landschaft Südtirols auf ihre Kosten. So ist der Jagdhof die perfekte Ausgangslage für verschiedene Wanderungen in der Region. Zahlreiche Anfänger und fortgeschrittene Gipfelbezwinger genießen hier jedes Jahr die frische Bergluft und die herrlichen Ausblicke. Bei schlechtem Wetter steht den Gästen des Hotels ein eigener Fitnessraum mit hochwertigen Technogym Geräten zur Verfügung. Auch das vielseitige Aktivprogramm können Urlauber gerne in Anspruch nehmen.



Das Wellnesshotel Vinschgau – eine Ruheoase für Genießer



Als Mitglied der Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol garantiert der Jagdhof besten Service in allen Bereichen. So steht den Gästen des Hotels eine umfangreiche Wellness- und Gartenanlage zur Verfügung. Das moderne Saunareich umfasst sowohl eine finnische Außensauna, als auch eine Bio-Kräutersauna und eine Dampfgrotte. Gerne lassen sich Gäste des Hotels auch von den beruhigenden Bädern und entspannenden Massagen im Beautybereich verwöhnen.



Weitere Informationen finden Sie auf folgender Homepage: https://www.jagdhof.com/