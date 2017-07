EINLADUNG u. Info – u. Pressetext mit der Bitte um Ankündigung u. Berichterstattung



Das sportlich - kabarettistische Sommer – Event von der Lausitz über die Uckermark nach Usedom



19 Aufführungen an 19 Tagen im August 2017

dazwischen ca.350km wandern



"Erste kabarettistische Neiße - Oder – Wanderung plus Uckermark“ mit „Oma Frieda“ vom 02. – 18. Aug.2017



„Gladiator am Rollator“

Sozio - Familien - Senioren u. Urlaubs - Kabarett

mit Jutta Lindner (Saarland)

Alle z.Z. feststehenden Termine, Orte, Spielorte, Kritiken u.v.m.

unter www.oma-frieda.com

Fotos u. Plakat zum Runterladen unter Presse

MOTTO: Älter werden u. jung bleiben –

krea(k)tiv und fit bis ins hohe Alter





Das hat es noch nie gegeben, eine kabarettistische Neiße – Oder- Wanderung mit Auftritten in jedem Etappenziel.



Jutta Lindner, Kabarettistin u. Autorin aus Saarbrücken, verkörpert die z.Z. bekannteste

(Bühnen) - Oma Deutschlands: "Oma F.R.I.E.D.A.". Seit März 2010 stand sie in dieser Rolle mit ihren Solo - Kabarett Programmen fast 1100 Mal auf der Bühne:



Jutta Lindner stammt aus Neunkirchen /Saar und arbeitete 24 Jahre im Pflegedienst, bis Okt. 2009 an der Uniklinik Homburg.



Im August 2017 unternimmt Jutta Lindner eine Deutschland – Tournee der bes. Art:

Eine "kabarettistische W a n d e r u n g“ Von Zittau bis Usedom

d.h. Jutta Lindner wandert täglich eine Strecke zwischen 15 u. 25 km zu ihrem Etappenziel.

Etappenziele sind die Orte, Gemeinden, Städte, in denen Jutta Lindners „Oma Frieda“ einen Auftritt hat. Diese Spielstätten werden direkt „angewandert“, nach der Auff. touristisch „durchwandert“ und sind am nächsten Morgen Start zur nächsten Etappe.

Bei Distanzen von mehr als 25 km zwischen den Auftritten wird das Begleitfahrzeug teilweise in Anspruch genommen  Info, - Presse- u. Einladungstext



Schaukelstuhl war gestern – heute sind Seniorinnen superaktiv und multitasking. Das beweist Oma F.R.I.E.D.A. (89 J.)

als Chefin des Seniorenclubs „Fidele Rosinen“. Sie managt die Seniorendisco, das Festival „Rock am Stock“ und die Senioren-Karaoke - Abende,

Außerdem muss man als Seniorin auf Zack sein, will man in der modernen Welt mithalten.

Dies will sie in ihrem humoresken "Fortbildungskurs" für Senioren und alle die es werden wollen, vermitteln.

So plant das "Original mit Anspruch" (die Bedeutung von OMA) u.a.

die Einführung der "Seniorlympics", ist sie selbst doch immerhin saarländische Vizemeisterin der Ü - 80 -Kugelstoßer.

Auch Ernährung ist ein großes Thema -. warum haben Restaurant-Kinderteller immer so hübsche Namen, Seniorenteller nicht... incl. konstruktiver Vorschläge?

Nebenher werden noch diverse Fragen geklärt:

Warum können Brustimplantate auf Fußball-WM-Fanmeilen nützlich sein? Ab wann fängt eine Frau zu altern an?

Und wie viele Teilnehmer haben die saarländischen Ü – 80 - Kugelstoß-Wettbewerbe?



Übrigens braucht die mopsfidele Oma ihren Rollator nicht als Gehhilfe, sondern als rollende Damenhandtasche...



Bedenkt, Seniorinnen: wenn auch die Zähne nicht mehr echt sind, Frau hat immer noch Biss!!!



"Oma F.R.I.E.D.A. begeistert das Pfefferkunst-Publikum



"Einmal mehr sorgte Jutta Linder in ihrer Paraderolle als Oma Frieda für ein restlos begeistertes Publikum in der Landstuhler Pfefferkunst-Bühne.

Gekonnt schlüpfte sie in die Rolle einer 89-Jährigen und bediente, angetan mit einem Kleid, das seine besten Tage längst hinter sich hat, aufs Vorzüglichste alle Klischees, die man mit Senioren im gehobenen Alter verbindet

und sorgte mehr als einmal für Begeisterungsstürme."

Westpfalzjournal



Alle z.Z. bundeswei t feststehenden Orte, Spielorte u Termine , weitere Kritiken, Fotos u. Plakate zum Herunterladen (unter Presse)

unter www.oma-frieda.com



Vorbestellung unter den angegebenen Tel. Nummern

Alle VVK - Stellen www.ticket-regional.de/vvk

Karten auch im Internet unter

www.ticket-regional.de/kir



Beginn der kabarettistischen Neiße – Oder - Wanderung:



Mi. 02. Aug. 2016

Ende <Fr. 18. 08. Aug. auf Usedom



Prolog:

Sa., 29.07.17 20.00h„Gladiator am Rollator – Oma Frieda unterwegs“

Kulturmühle Bischheim Jahnstr. 16 Tel.: 03578 730913

01920 Haselbachtal-Bischheim



So.30.07.17 15:00h

„Gladiator am Rollator – Oma Frieda unterwegs“

Schloss Krobnitz

Friedenstal 5 Tel.: 03581 3290134

02894 Reichenbach/OL, Ortsteil Krobnitz

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

TERMINE auf der Wanderung:

Mi. 02.08. 19.00h

Kabarett „Gladiator am Rollator – Oma Frieda unterwegs“

Seeger Schänke www. seeger-schaenke.de/

Innere Weberstr. 38 Tel.: 03583510980

02763 Zittau



Do. 03.08.17 16.00h

Kabarett-Highlights „Gladiator am Rollator – Oma Frieda unterwegs“ AWO – Altenpflegeheim „Zentralhospital“ /

www.awo-oberlausitz.de/ Geschlossene Gesellschaft))

02826 Görlitz



Fr. 04.08.17 19:00h Kabarett „Gladiator am Rollator – Oma Frieda unterwegs“ Martinshof Rothenburg Diakoniewerk– Brüderhaus

Mühlgasse 10 www.martinshof-diakoniewerk.de/

Tel.: 035891 - 38 0 035891 38145

02929 Rothenburg/O.L.



Sa., 05.08.17 15.00h

“Gladiator am Rollator – Oma Frieda unterwegs”

Hotel Georgenberg www.hotel-georgenberg.de/

Slamener Höhe 19 Tel: 03563 34250

03130 Spremberg



So. 06.08.17 15:00h

Kabarett – Highlights

„Gladiator am Rollator – Oma Frieda unterwegs“

Paulinen Wohnanlage Betreutes Wohnen

www.paulinen-wohnanlage.de/ Geschlossene Gesellschaft))

03050 Cottbus



Mo, 07.08.17 18:00h

„Gladiator am Rollator – Oma Frieda unterwegs“

Stadtbibliothek www.guben.de/freizeit/fr_bibliothek.html

Gasstr. 6 Tel.: 03561 6871 2300

03172 Guben



Di., 08.08.17 19.00h

„Gladiator am Rollator – Oma Frieda unterwegs“

Alte Schule Kirchplatz 4 Tel.: 03366 20485

Veranstalter. Kirchengemeinde Beeskow

www.evangelische-kirche-beeskow.de

15848 Beeskow





Mi., 09.08.17 19.00h

„Gladiator am Rollator – Oma Frieda unterwegs“

Pension Restaurant Haus Katharinensee

Bahnhofstr. 56 Tel.: 033606 85530

www.haus-katharinensee.de

15299 Müllrose





Do. 10. 08. 17 18:00h

Kabarett „Gladiator am Rollator – Oma Frieda unterwegs“

Saal des Bürgerbildungszentrums Amadeu Antonio,

Veranstalter Akademie 2. Lebenshälfte

www.akademie2.lebenshaelfte.de

Puschkinstraße 13, Tel: 03334/ 64 -393

16225 Eberswalde



Fr., 11.08.17 18.30h

“Gladiator am Rollator – Oma Frieda unterwegs“

MehrGenerationenH aus im Lindenquartier

www.mgh-schwedt.de

Bahnhofstr. 11 b Tel.: 03332 835040

16303 Schwedt / Oder



Sa. 12.08. 17 19.30h

“Gladiator am Rollator – Oma Frieda unterwegs“

Haus des Gastes Veranstalter: Tourismusverein

"Mönkebude am Stettiner Haff" e.V. http://moenkebude.de/

Am Kamp 13, Telefon: 039774 / 20323

17375 Mönkebude



So., 13.08.17 16.30h

“Gladiator am Rollator – Oma Frieda unterwegs“

Dorotheenhof www.dorotheenhof-mescherin.de

Untere Dorfstr. 13 Tel.: 033332 80726

16307 Mescherin



Mo., 14.08.17 18:00h

“Gladiator am Rollator – Oma Frieda unterwegs“

MGH der Volkssolidarität Haus der Generationen

www.familienbotschaft-mv.de/main/fuer-familien/.../torgelow.html

Blumenthaler Str. 18 Tel.: 03976 255242

17358 Torgelow



Di. 15.08. 17 15:00h „Gladiator am Rollator – Oma Frieda unterwegs“

Panorama Hotel am Oberuckersee –Quastweg 2 Telefon (039863) 63923 http://www.panoramahotel-uckermark.de/

17291 Warnitz



Mi. 16.08.17 19.00h

„Gladiator am Rollator – Oma Frieda unterwegs“

WGG-Begegnungsstätte www.wgg-hgw.de/begegnungsstaette

Geschwister-Scholl-Str. 1 Tel.: 03834 552761

17491 Greifswald





Do. 17.08.17 19:00h Kabarett „Turne bis zur Urne – Oma Frieda“

Pommern Residenz http://www.pommern-residenz.de/ Dünenstraße 30, (Geschlossene Gesellschaft))

17419 Heringsdorf Usedom



Fr. 18.08. noch o.O. Info :Tourtel 01731521024

,,,,,,,,,,,,,,,

EPILOG

Fr., 03.11.17 20.00h und Do., 09.11,17 20.00h

„Oma Frieda Highlights“ (Geschl. Gesellschaft)

Centrum Babylon www.centrumbabylon.cz/

Nitranská 415 / 1

CZ – 46007 Liberec



Mi. 08.11. 15:00h Weihnachtskabarett„Turne bis zur Urne

Templiner Seniorenklub

www.seniorenklub-templin.de/

17268 Templin



So. 12.11. 18.00h

„Gladiator am Rollator – Oma Frieda unterwegs“

Modernes Theater Oderland e.V www.theater-oderland.de

Ziegelstraße 28a Tel. 0335 606 68 772

15230 Frankfurt (Oder)

,,,,,,,,,,,,

Lg. aus Saarbrücken

Jutta Lindner

Tel.. 0681/583816 AB

Tour –Tel 0173/1521024