Samstag, 6. Mai 2017, 20 Uhr

178. °pro nota°-Konzert

Manz-Saal im NINO HOCHBAU – Kompetenzzentrum Wirtschaft, NINO Allee 11, Nordhorn



Ensemble Images

Nora Hapca (Violine)

Manuela Mocanu (Viola)

Katarina Malzew (Violoncello)

Victor Nicoară (Klavier)



Das Ensemble Images ist am 6. Mai bei °pro nota° zu Gast. Mitglieder des Ensembles sind Nora Hapca (Violine), Manuela Mocanu (Viola), Katarina Malzew (Violoncello) und Victor Nicoara (Klavier). Nora Hapca konnte das °pro nota°-Konzertpublikum bereits 2010 im Damaris Quartett erleben.



Das Ensemble Images wurde 2011 gegründet mit dem Ziel, wenig bekannte Kammermusikstücke zu Gehör zu bringen - Werke, die aus verschiedenen Gründen selten gespielt werden oder als ”unzugänglich” missverstanden worden sind. Daher haben sich die Gründer des Ensembles - Victor Nicoară (Klavier), Manuela Mocanu (Bratsche) und Lionel Wartelle (Klarinette) - für ein sehr dynamisches und flexibles Format entschieden, das die Freiheit erlaubt, interessante Stücke in ganz verschiedenen Besetzungen aufzuführen. Seit seiner Entstehung hat das Ensemble Interpretationen von Werken von Poulenc, Hindemith, Enescu, Kurtag u. a. nach Deutschland, England und Italien gebracht.



Victor Nicoară wurde 1984 in Bukarest geboren. Nach dem ersten Unterricht durch seine Mutter besuchte er die Musikschule George Enescu. 2003 wurde er am Londoner Royal College Of Music angenommen, wo er sowohl seinen BMUS (Bachelor), als auch seinen MMUS (Master) absolvierte. Er studierte Klavier bei Andrew Ball und Komposition bei Hugh Watkins und Jonathan Cole und nahm am von Neil Thomson geleiteten Dirigier-Unterricht teil. Seine umfangreiche Konzerttätigkeit begann 2005 mit dem Debüt beim Rumänischen Atheneum. Victor Nicoară gibt Konzerte in England (London, Southhampton), Frankreich (Paris, Ouistreham), Belgien (Brüssel), Luxemburg, der Schweiz, Deutschland (Berlin, Frankfurt, Dresden, Wiesbaden, München), Italien, Österreich, Russland (St.Petersburg) und Abu-Dhabi. Als Solo-Interpret spielt er mit verschiedenen Orchestern in Rumänien und der Neuen Philharmonie München. Seine Kompositionen wurden in Rumänien, England, Deutschland, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden, Frankreich, der Schweiz und den USA gespielt. 2009 wurde sein Werk „Sfârsit“ für Saxophon, Bratsche und Klavier vom Trio Alto uraufgeführt. 2014 fand die Premiere des Werkes „Progress!“ statt, beauftragt vom The OtherMusic Ensemble der University of Miami sowie die Premiere von „Towards Eternally Changing Distances“ für Orchester, uraufgeführt vom Staatsorchester Kassel.



Die Violinistin Nora Hapca, in Rumänien geboren, spielte zahlreiche Solo- und Kammermusikkonzerte in ihrer Heimat und im Ausland und nahm an zahlreichen Festivals teil, u. a. ”iPalpiti Artists International” in Los Angeles, USA, ”Festival International de Musique de Chambre en Charente” in Frankreich und ”Kyoto International Music Students Festival”, Japan. In der Konzertreihe °pro nota° war Nora Hapca schon einmal zu hören, als sie im Juni 2010 mit ihren damaligen Kollegen aus dem Damaris Quartett im Kloster Frenswegen auftrat. Z. Zt. lebt sie in Berlin, wo sie seit 2012 an der Staatskapelle Berlin engagiert ist. Im Ensemble „Images” spielt sie seit 2014.



Die rumänische Bratschistin Manuela Mocanu lebt seit fünf Jahren in Berlin. Als freischaffende Musikerin spielt sie mit verschiedenen Orchestern und Ensembles wie dem Deutschen Kammerorchester, den Berliner Symphonikern, dem Quartett Bowheme, dem London Symphony Orchestra und dem Staatsorchester Kassel. Manuela Mocanu hat ihr Masterstudium in London bei Rivka Golani abgeschlossen. Sie nahm an Festivals und Meisterkursen in ganz Europa teil. Ebenso engagiert sie sich für Sozialprojekte und Instrumentalpädagogik. U. a. arbeitete sie im Jahr 2014 mit der Stiftung Amazon Art in Brasilien zusammen.



Katarina Malzew kommt aus einer Berliner Musikerfamilie, studierte in Berlin und Köln Violoncello und Musikpädagogik und sammelte in verschiedenen Orchestern Erfahrung, u. a. in der Philharmonie Essen oder der Staatskapelle Berlin. Sie ist eine begeisterte Kammermusikerin, gründete 1997 das "Trio Eusebius" und trat mit diesem und zahlreichen anderen Ensembles im In- und Ausland auf. Seit 1997 ist sie festes Mitglied im Orchester des Staatstheaters Kassel. Auch als Orchestermusikerin machte sie Erfahrungen im Ausland, so spielte sie z.B. im Orchester der Arena di Verona, Italien. Sie ist neues Mitglied des Ensembles „Images”.



Programm

Frank Bridge

“Phantasy Quartet” für Klavierquartett fis-Moll H. 94



Victor Nicoara

Klavierquartett "Castle"



George Enescu

"Andante mesto" aus dem Klavierquartett Nr. 1 D-Dur op. 16



Gabriel Fauré

Klavierquartett Nr. 1 c-Moll op. 15



Eintrittskarten, Geschenkgutscheine

Erwachsene 18,- € (Vorverkauf 17.- € )

- mit GN-CARD 1,- € Ermäßigung -

Schüler/in 5,- €

Schüler/innen der Musikschule erhalten freien Eintritt, wenn sie sich im Musikschul-Sekretariat vorher auf eine Liste setzen lassen.



Kartenvorverkauf

VVV Nordhorn, Firnhaberstr. 17, 48529 Nordhorn,

Telefon 05921-80390

Buchhandlung Viola Taube, Hauptst. 51, 48529 Nordhorn,

Telefon 05921-16993