Samstag, 11. März 2017, 20 Uhr

177. °pro nota°-Konzert

Manz-Saal im NINO HOCHBAU – Kompetenzzentrum Wirtschaft, NINO Allee 11, Nordhorn



Haiou Zhang (Klavier)

Aus organisatorischen Gründen gibt es am 11. März eine Programmänderung. °pro nota° dankt Haiou Zhang für seine spontane Bereitschaft, im Manz-Saal einen Klavierabend unter dem Motto "Die Zeitreise" zu gestalten. In den Jahren 2009, 2010, 2012 und 2015 war Haiou Zhang bereits bei °pro nota° zu Gast und begeisterte jedes Mal das Publikum.



Höhepunkte der aktuellen Saison sind solistische Auftritte mit der NDR Radiophilharmonie unter Andrew Manze, dem Ontario Philharmonic Orchestra unter Marco Parisotto, der Philharmonie Festiva unter Gerd Schaller, der Russischen Kammerphilharmonie St. Petersburg unter Juri Gilbo, den Heidelberger Sinfonikern unter Thomas Fey, dem Orchestra Filharmonica della Calabria unter Filippo Arlit sowie Soloabende in Berlin, München, Wien, Oslo, Catania und Recital Debüts im Concertgebouw Amsterdam, in der NCPA Peking, Beijing Concert Hall, dem Canadian Opera House in Toronto, der Tonhalle Düsseldorf, der Laeiszhalle Hamburg sowie beim Beethovenfest Bonn, dem Internationalen Musikfest Kreuth am Tegernsee und den Weilburger Schlosskonzerten.



Haiou Zhangs Liszt-CD ist zum 200. Geburstag von Franz Liszt beim Label Hänssler Classic weltweit im Handel erhältlich. Die CD-Einspielung gehört mittlerweile zum offiziellen Musikprogramm on Air bei der Lufthansa und KLM Royal Dutch Airlines, zum “The Best of Hänssler Classic 2011-12”, sowie zum Top 5 Download bei Tonspion Mp3 Category Klassik. Die CD wurde von der Kritik mit großer Begeisterung aufgenommen. Die American Record Guide schrieb: 'Zhang has great musicality and the technique to back it up and bring these sound pictures to life.”



In der Saison 2009/2010 gab Haiou Zhang mit dem Slovak Sinfonietta unter der Leitung von Kerry Stratton eine Kanada-Tournee durch 10 Städte. Daraus entstand aufgenommen im Glenn Gould Studio der CBC eine CD Einspielung mit Beethovens 5. Klavierkonzert beim Label ACR. Weitere gefeierte Konzerttourneen folgten, u.a. nach Brasilien. Weitere Engagements als Solist waren u.a. mit den Warschauer Symphonikern, dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn und den Bochumer Symphonikern. Außerdem konzertierte er mit dem Belgrade Philharmonic Orchestra, dem Ukraine State Philharmonic Orchestra, den Brandenburger Symphonikern, den Nürnberger Symphonikern, der Polnischen Kammerphilharmonie Sopot, der Tschechischen Philharmonie, dem Beijing Symphony Orchestra und dem Toronto Philharmonia Orchestra.



Seine Karriere beginnt im Jahr 2005 und 2006 mit zwei stürmisch gefeierten Auftritten beim Braunschweig Classix Festival, die das breite Interesse der Öffentlichkeit auf sich zogen. Es folgten regelmäßige Einladungen zu renommierten Festivals wie z.B. dem Schleswig-Holstein Musik Festival, dem Kissinger Sommer und den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern. Soloabende führten ihn u.a. in das Konzerthaus Berlin, die Philharmonie Berlin, Hamburger Laeiszhalle, Konzerthalle am Gasteig München, Tonhalle Düsseldorf, das Beethoven Haus Bonn, NDR Landesfunkhaus Hannover, Regentenbau Bad Kissingen, den Würzburger Bachtagen, der Mozartiade Augsburg, Konzertzyklus Best of NRW und zum Festival International de Musique de Besançon.



Haiou Zhang gibt regelmäßig Konzerte und Interviews für verschiedene Rundfunkanstalten und Fernsehen, so z.B. CCTV China, SF1, NPR, NBC, CBC, Classical FM96,3, Ontario TV Canada und Radio 4 Nederland, ORF 1, Radio New Zealand, France télévision 3, Bayerischen Rundfunk 4, NDR Kultur, NDR TV, WDR3, Radio Bremen, Deutschlandradio Kultur und die Deutsche Welle TV. Seinem großen Erfolg beim V. Internationalen Vladimir Horowitz Klavierwettbewerb in Kiew folgte eine CD-Produktion beim NDR. 2005 gewann er den Gundlach Musikpreis Hannover. 2007 wurde er mit dem Publikumspreis der Kissinger Klavierolympiade ausgezeichnet. Als Kammermusiker gewann er außerdem den 1. Preis beim I. Chinesischen Nationalen Klavierduo-Wettbewerb.



Neben seinen Konzerttätigkeiten gründete er im Jahr 2010 das Internationale Musikfestival Buxtehude & Altes Land. Dazu lädt er renommierte Orchester und Kammermusikensembles ein und fördert junge begabte Künstler.



Dabei erkennen seine Eltern erst spät seine musikalische Begabung. Mit knapp neun Jahren bekommt er sein erstes Klavier. Zwei Jahre später wird er am Central Conservatory of Music in Peking angenommen. 2002 schließt er dort seine Studien mit besonderer Auszeichnung ab. Im gleichen Jahr wechselt er zu Prof. Bernd Goetzke an der Hochschule für Musik und Theater Hannover. 2011 schloss er sein Konzertexamen mit Bestnote ab.



Haiou Zhang ist Dozent beim Internationalen Musikwettbewerb in Val Tidone, Italien und gibt Meisterkurse in Kanada, USA, Deutschland und China.



Werke von

Johann Sebastian Bach

Wolfgang Amadeus Mozart

Ludwig van Beethoven

Alexander Skrjabin

Franz Liszt

Claude Debussy

Maurice Ravel



