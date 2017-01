Samstag, 11. Februar 2017, 20 Uhr

176. °pro nota°-Konzert

Manz-Saal im NINO HOCHBAU – Kompetenzzentrum Wirtschaft,

NINO Allee 11, Nordhorn



Amael Piano Trio

Tatjana Ognjanovic (Klavier)

Volodja Balzalorsky (Violine)

Damir Hamidullin (Violoncello)

www.amaeltrio.com



Am 11. Februar ist das Amael Piano Trio aus Slowenien mit Tatjana Ognjanovic (Klavier), Volodja Balzalorsky (Violine) und Damir Hamidullin (Violoncello) wieder zu Gast. 2011 trat das Ensemble im Rahmen des Spectrum Festival Nordhorn mit großem Erfolg auf.



Das Amael Piano Trio wurde im Jahr 1999 von drei hervorragenden Künstlern gegründet: der Pianistin Tatjana Ognjanovic, dem Violinisten Volodja Balzalorsky und dem Cellisten Damir Hamidullin. Jeder Musiker ist als Solist ein Meister auf seinem Instrument; im Trio vereint, bilden sie eine homogene, hochmusikalische Einheit und bieten ein fantastisches Klangerlebnis. Seit 1999 haben die Künstler sich der Kammermusik verschrieben und zeigen auf einem hohen künstlerischen Level ihr musikalisches Können, das sie auch als Solisten mit namhaften Orchestern unter Beweis gestellt haben. Das Trio war zu Gast bei verschiedenen Musikfestivals, z. B. Festival Grieg in Bergen, Mask Fest in San Marino, Spectrum Festival München, An Universal Affair in New York, Bled Festival, The Forge Series London (2013), Tallinn Chamber Music Festival (2014), Is Arti Festival Kaunas (2015) und trat bei diversen Konzertreihen im In- und Ausland auf. Im Juni 2006 spielte das Amael Piano Trio in der Carnegie Hall in New York, erhielt "standing ovations" und hervorragende Kritiken. Das Amael Piano Trio widmet sich bei der Auswahl seines Repertoires in besonderem Maße der ausgewogenen Balance zwischen der zeitgenössischen Musik und der bekannten klassischen Literatur.



Die Pianistin Tatjana Ognjanovic erhielt ihren ersten Klavierunterricht bereits mit vier Jahren und studierte später an den Hochschulen in Ljubljana, Wien und Moskau. Heute gehört sie zu den führenden Pianisten Sloweniens. Sie trat bei internationalen Musikfestivals auf und gab in über 16 europäischen Ländern Solokonzerte, ebenso in Malaysia und Singapur. Mit zahlreichen internationalen Orchestern spielte sie alle bekannten Klavierkonzerte von Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Schumann, Rachmaninoff, Scriabin und Prokofiev. Sie gewann internationale Preise, z. B. in Portugal, Spanien und Griechenland und veröffentlichte mehrere CDs mit einem breiten Repertoire vom Barock bis zu zeitgenössischer Musik. Seit 1993 unterrichtet sie an der Akademie für Musik in Ljubljana.



Der Geiger Volodja Balzalorsky studierte an der Hochschule für Musik in Köln und führte seine Studien in Moskau, Zagreb und Wien bei dem weltbekannten Geiger Josef Suk fort. Er ist heute ein weltweit anerkannter Solist, der mit Konzerten bei vielen internationalen Musikfestivals und Konzertreihen in Europa und Nordamerika auftritt. Er erhielt zahlreiche internationale Auszeichnungen und war für bedeutende Musikpreise nominiert; so war er bester Interpret beim höchsten slowenischen Musikpreis, dem Julij Betetto Music Award 2006. 2007 erhielt er den Preis für den besten Künstler beim Ontario Independent Music Award und beim Canary Island Music Award für seine besondere Darbietung der Sonate A-Dur von Cesar Franck. 2009 war er Preisträger beim The Hollywood Music in Media Award. 2014 erhielt er den Independent Music Award und den Vox Pop Independent Music Award. In verschiedenen europäischen Ländern erschienen CDs, Radio- und TV-Aufnahmen sowie Einspielungen beim amerikanischen Label Eroica. Volodja Balzalorsky gibt Meisterkurse in Kroatien, Slowenien, Italien, England sowie den USA.



Der Cellist Damir Hamidullin ist erster Solocellist am Opernhaus in Ljubljana. Zuvor spielte er in ganz Europa viele Rezitale und mit bekannten Orchestern Werke von Haydn, Dvořák, Saint-Saëns, Schumann und Tschaikowsky. Er war Solist bei diversen Festivals und erhielt einen Sonderpreis für die beste Interpretation des Cellokonzertes von Schostakowitsch. Er war Solocellist beim Kazan Philharmonieorchester und anderen Sinfonie- und Kammerorchestern in Europa. Slowenische Komponisten schrieben eigens für ihn Werke, die er zur Uraufführung brachte und er gibt Meisterkurse in Kroatien und Slowenien.



Programm

Alfred Schnittke

Klaviertrio



Milko Lazar

Three pieces, dem Amael Piano Trio gewidmet



Astor Piazzolla

Oblivion

Verano porteño



Johannes Brahms

Klaviertrio c-Moll op. 101



Eintrittskarten, Geschenkgutscheine

Erwachsene 18,- € (Vorverkauf 17.- € )

- mit GN-CARD 1,- € Ermäßigung -

Schüler/in 5,- €

Schüler/innen der Musikschule erhalten freien Eintritt, wenn sie sich im Musikschul-Sekretariat vorher auf eine Liste setzen lassen.



Kartenvorverkauf

VVV Nordhorn, Firnhaberstr. 17, 48529 Nordhorn,

Telefon 05921-80390

Buchhandlung Viola Taube, Hauptst. 51, 48529 Nordhorn,

Telefon 05921-16993