Samstag, 7. Januar 2017, 20 Uhr

175. °pro nota°-Konzert

Manz-Saal im NINO HOCHBAU – Kompetenzzentrum Wirtschaft, NINO Allee 11, Nordhorn



Robert Aust (Klavier)

Der Pianist Robert Aust, dessen "äußerst nuancenreiche Dynamik" seiner Interpretationen u. a. von der Fuldaer Zeitung gelobt wird, eröffnet am 7. Januar die °pro nota°-Kammermusiksaison im Manz-Saal im NINO HOCHBAU.



Im Frühjahr 2012 wurde der Pianist Robert Aust mit einem Stipendium des deutschen Musikwettbewerbs ausgezeichnet, bei dem er als Klavierpartner sowohl mit seinen solistischen wie auch seinen kammermusikalischen Fähigkeiten überzeugen konnte. Für seine herausragenden Leistungen wurde er in die „Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler“ des deutschen Musikrats für die Saison 2013/2014 und 2015/2016 aufgenommen und war in diesem Zusammenhang gemeinsam mit seinem neu gegründeten „Rheingold Trio“ (Klarinette, Fagott, Klavier) und der Flötistin Anna Klie deutschlandweit in zahlreichen Konzerten, u.a. im NDR Hannover, im Beethoven-Haus in Bonn und beim Bachfest Leipzig zu hören.



Bereits in der Vergangenheit konnte Robert Aust mehrfach bei nationalen und internationalen Wettbewerben auf sich aufmerksam machen. Er trat deutschlandweit sowie in Italien, Spanien, Frankreich, Monaco, Finnland, Holland, Österreich, Mazedonien sowie in Australien auf.



Mit 18 Jahren gab Robert Aust sein Solodebüt mit Orchester und konzertiert seither regelmäßig erfolgreich als Solist mit verschiedenen Orchestern. Dabei konnte er sich ein Repertoire aneignen, das diverse Klavierkonzerte von Mozart, Beethoven, Chopin, Grieg, Schumann, Prokofiev und Rachmaninoff umfasst. Zuletzt spielte er mit der polnischen Kammerphilharmonie und konzertierte mit der Norddeutschen Philharmonie und dem Philharmonischen Orchester Vorpommern.



Mehrere Rundfunkaufnahmen dokumentieren das Musikschaffen Robert Austs. Es entstanden Aufnahmen für den BR, NDR, WDR, SWR und den Deutschlandfunk. 2016 erschien seine Debut-CD zusammen mit seiner Schwester Bettina Aust (Klarinette) beim Label GENUIN.



Robert Aust war Stipendiat des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD), der Giesing-Stiftung und der Villa Musica.



In Düsseldorf aufgewachsen, studierte Robert Aust nach seinem Abitur an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover bei Frau Prof. Heidi Köhler und an der Hochschule für Musik und Theater Rostock bei Prof. Matthias Kirschnereit. Wichtige musikalische Impulse erhielt er außerdem bei Kammermusik- und Meisterkursen von Prof. Karl-Heinz Kämmerling, Prof. Klaus Hellwig, Prof. Pavel Gililov, Prof. Bernd Goetzke, Prof. Einar Steen-Nökleberg und Prof. Matti Raekallio.



2015 und 2016 war Robert Aust Dozent für Korrepetition in den Klarinettenklassen von Prof. Sabine Meyer und Prof. Reiner Wehle an der Musikhochschule Lübeck.



Programm

Joseph Haydn

Klaviersonate Nr. 60 C-Dur Hob. XVI/50



Johannes Brahms

Klaviersonate C-Dur op. 1



Gabriel Fauré

3 Nocturnes op. 33



Franz Liszt

Réminiscences de Norma für Klavier



Eintrittskarten, Geschenkgutscheine

Erwachsene 18,- € (Vorverkauf 17.- € )

- mit GN-CARD 1,- € Ermäßigung -

Schüler/in 5,- €

Schüler/innen der Musikschule erhalten freien Eintritt, wenn sie sich im Musikschul-Sekretariat vorher auf eine Liste setzen lassen.



Kartenvorverkauf

Musikhaus "Die Taste", Bahnhofstr. 22 A, 48529 Nordhorn,

Telefon 05921-994297

VVV Nordhorn, Firnhaberstr. 17, 48529 Nordhorn,

Telefon 05921-80390

Buchhandlung Viola Taube, Hauptst. 51, 48529 Nordhorn,

Telefon 05921-16993