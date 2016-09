Samstag, 29. Oktober 2016, 20 Uhr

173. °pro nota°-Konzert

Manz-Saal im NINO HOCHBAU – Kompetenzzentrum Wirtschaft, NINO Allee 11, Nordhorn





Das Duo Marie Rosa Günter (Klavier) & Stanislas Kim (Violoncello) wird am 29. Oktober 2016 im Manz-Saal auftreten. Die Pianistin Marie Rosa Günter war bereits 2014 bei °pro nota° zu Gast und faszinierte mit Bach, Beethoven und Chopin. Das ursprünglich für den Oktober geplante Konzert mit dem Ensemble "Il Canto di Rame" wird zu gegebener Zeit nachgeholt.



Die Presse über das Duo:



„Großartige Solisten“

„Was Marie Günter und Stanislas Kim hier an klanglich delikat austarierter Ausdruckskraft boten, hatte ganz großes Format.“

Westdeutsche Allgemeine Zeitung



„berauschend“

Weser Kurier



Marie Rosa Günter wurde 1991 in Braunschweig geboren. Nach langjährigem Klavierunterricht bei Wolfgang Zill begann sie im Jahr 2008 ihr Frühstudium am Institut zur Frühförderung musikalisch Hochbegabter an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover bei Prof. Matti Raekallio und Dr. Jelena Levit.

Seit 2010 studiert sie in der Klasse von Prof. Bernd Goetzke.



Marie Rosa Günter wurde durch vielfache Preise und Stipendien ausgezeichnet. So erspielte sie sich 2005 den 1. Preis und den Sonderpreis für die höchste Punktzahl des Wettbewerbs beim 4. Nationalen Bachwettbewerb für junge Pianisten in Köthen. 2007 erhielt sie einen 1. Preis beim Internationalen Steinway-Wettbewerb in Hamburg (ausgetragen im großen Saal der Laeiszhalle). Außerdem ist sie sechsfache erste Bundespreisträgerin des Wettbewerbs „Jugend musiziert“, sowohl in den Solo- als auch in Kammermusikwertungen. 2008 erhielt Marie Rosa Günter den Klassik-Sonderpreis der Stadt Münster und des WDR sowie 2010 den ersten Preis beim Internationalen Grotrian-Steinweg-Wettbewerb, einschließlich eines Grotrian-Steinweg Sonderpreises.



Die junge Pianistin erhielt Stipendien von u.a. der Stiftung Braunschweiger Kulturbesitz, der deutschen Stiftung Musikleben, der Oscar und Vera Ritter-Stiftung sowie vom Richard Wagner Verband. Außerdem wurde sie diesjährig mit einem Stipendium des deutschen Musikwettbewerbs ausgezeichnet und wird damit verbunden in die 60. Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler aufgenommen.



Neben regelmäßiger Konzerttätigkeit in der Kammermusik waren solistische Höhepunkte ihrer musikalischen Biographie Einladungen zum Bachfest Leipzig, den Köthener Bachfesttagen, dem Braunschweiger Classix-Festival sowie den Würzburger Bachtagen.





Stanislas Emanuel Kim, geboren 1993 in Courbevoie, Frankreich, erhielt im Alter von 7 Jahren seinen ersten Cellounterricht bei Marguerite Hauchecorne am Konservatorium in Courbevoie.

Mit neun Jahren folgten bereits das Abschlussdiplom Diplôme de Fin d'Etudes und die ersten öffentlichen Konzerte.



Mit der Aufnahme in das Degré Supérieur beim CNR Paris und in den Unterricht von Raphaël Pidoux und Philippe Müller setzte sich die solistische Ausbildung fort. 2010 folgte das angesehene Abschlussdiplom Diplôme d'Etudes Supérieures und der Wechsel zur Hochschule für Musik und Theater Hannover in die Klasse von Tilmann Wick.



Weitere wertvolle Erfahrungen und Impulse erhielt er von David Geringas, Natalia Gutman, Arto Noras, Jérôme Pernoo, Wolfgang Emanuel Schmidt und Jens Peter Maintz.

Derzeit studiert er bei Leonid Gorokhov an der HMTM Hannover.



2011 wurde Stanislas Kim Preisträger des Internationalen Brahms Wettbewerbs in Österreich und des Internationales Hindemith Wettbewerbs in Berlin. Er wurde außerdem mit dem Preis der Maggini-Stiftung sowie mit einem Förderpreis für seine Interpretation der Cellosuiten von Bach ausgezeichnet.

Im gleichen Jahr gewann er den Gundlach Musikpreis in Hannover.

Stanislas ist Stipendiat der Gundlach Stiftung, der Ottilie-Selbach-Redslob Stiftung und der Peter-Fuld-Stiftung.



Als Solist und Kammermusiker konzertiert er regelmäßig in verschiedenen europäischen und asiatischen Ländern.



Das Duo Günter/Kim wurde 2014 Preisträger beim 8th Swedish International Duo Competition und verfügt über ein weitgefächertes Repertoire, in dem mit Vorliebe auch Solo- sowie Kammermusikwerke kombiniert werden. Ihre Debut-CD erschien 2014 beim Label radio bremen hall records.



Programm

Ludwig van Beethoven

Variationen über das Thema "Bei Männern, welche Liebe fühlen" für Violoncello und Klavier Es-Dur



Ludwig van Beethoven

Sonate für Klavier und Violoncello Nr. 5 D-Dur op. 102,2



Robert Schumann

Fünf Stücke im Volkston für Violoncello und Klavier op. 102



Igor Strawinsky

Suite Italienne für Violoncello und Klavier





Eintrittskarten, Geschenkgutscheine

Erwachsene 18,- € (Vorverkauf 17.- € )

- mit GN-CARD 1,- € Ermäßigung -

SchülerIn 5,- €

MusikschülerInnen können Freikarten erhalten.



Kartenvorverkauf

Musikhaus "Die Taste", Bahnhofstr. 22 A, 48529 Nordhorn,

Telefon 05921-994297

VVV Nordhorn, Firnhaberstr. 17, 48529 Nordhorn,

Telefon 05921-80390

Buchhandlung Viola Taube, Hauptst. 51, 48529 Nordhorn,

Telefon 05921-16993