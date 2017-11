Samstag, 18. November 2017, 20 Uhr

181. °pro nota°-Konzert

Manz-Saal im NINO HOCHBAU – Kompetenzzentrum Wirtschaft, NINO Allee 11, Nordhorn



Trio Axis

Gabriele Mele (Violine)

Ann-Katrin Eisold (Violoncello)

Lydia Hammerbacher (Klavier)

www.trioaxis.de



Zum Abschluss der °pro nota°-Konzertsaison tritt das Trio Axis auf. Gabriele Mele (Violine), Ann-Katrin Eisold (Violoncello) und Lydia Hammerbacher (Klavier) wurden im März 2014 mit dem 1. Preis beim Wettbewerb „Riviera Etrusca 2014“ in Piombino (Italien) in der Kategorie „Kammermusik“ ausgezeichnet.



Für das Trio Axis steht Kammermusik in der Mitte ihrer Welt. „Axis mundi“ oder „Achse der Welt“ bezeichnete in den germanischen Religionen die Vorstellung eines Pfeilers oder Baumes in der Mitte der Welt, um den sich der Himmel dreht. Die drei Musiker verfolgen und verteidigen ihren Instrumentalpart bis in die kleinsten Verästelungen, gehen dem individuellen Klang ihrer Instrumente nach und bleiben doch immer mit dem Stamm verbunden: Dickköpfig und nachgiebig schaffen sie es, die Balance zwischen ihren Interpretationen zu finden.



Während sich das Trio Axis anfangs auf die großen Werke der klassischen und romantischen Literatur spezialisierte, ergänzt mittlerweile die Beschäftigung mit zeitgenössischer Musik die gemeinsame Arbeit: Im Mai 2014 spielte das Trio Axis u.a. die Uraufführung zweier Werke der Komponisten Erwin Koch-Raphael und Jamilia Jazylbekova in der Bremer Konzertreihe „Realtime“ – Forum für Neue Musik.



Im März 2014 wurde das Trio mit dem 1. Preis beim Wettbewerb „Riviera Etrusca 2014“ in Piombino (Italien) in der Kategorie „Kammermusik“ ausgezeichnet. Neben den durch den Wettbewerb initiierten Konzerten in Pistoia, Piombino und auf Elba konzertiert das Trio hauptsächlich in Konzertreihen und auf Festivals in Deutschland. Seit 2014 bringt das Trio mit seinem Programm KlassenKlänge die klassische Kammermusik in die deutschsprachigen Schulen.



Gabriele Mele, Ann-Katrin Eisold und Lydia Hammerbacher lernten sich bei ihrem Musikstudium an der Hochschule für Künste Bremen kennen.



Der italienische Geiger Gabriele Mele begann seine Ausbildung am Konservatorium seiner Heimatstadt Sassari. Mit 16 Jahren absolvierte er ein Praktikum an der Musikschule Leipzig. In dieser Zeit spielte er beim Jugendsinfonieorchester. Weitere kammermusikalische Einflüsse erhielt er in Meisterkursen bei den Ensembles Quartetto di Fiesole, Quartetto di Torino und Trio Tchaikovsky.

Nach seinem Diplomabschluss im Jahr 2009 bei Vittorio Marchese am Conservatorio G. F. Ghedini in Cuneo (Turin) nahm Gabriele Mele Unterricht bei Prof. Cristiano Rossi an der Accademia Filarmonica in Bologna. Derzeit studiert er an der Hochschule für Künste Bremen bei Prof. Thomas Klug. Während der Teilnahme an zahlreichen Orchesterprojekten lernte er die Arbeit verschiedener Dirigenten kennen, u. a. Umberto Benedetti Michelangeli, Piero Bellugi, Carlo Goldstein und John Axelrod.



Ann-Katrin Eisold (geb. 1990) begann im Alter von acht Jahren mit dem Cellospiel bei Konstantin Mathiszig. Sie studierte an den Musikhochschulen in Hamburg bei Prof. Bernhard Gmelin und Bremen bei Johannes Krebs. Für wichtige Anregungen sorgten Kurse bei Wolfgang-Emanuel Schmidt, Troels Svane, Peter Bruns, Arto Noras und Mischa Maisky.

Sie spielte als Orchestermusikerin mit der Jungen Norddeutschen Philharmonie, der Jungen Deutschen Philharmonie und dem Gustav-Mahler-Jugendorchester. Seit 2014 spielt sie bei den Bremer Philharmonikern als Aushilfe, wo sie für September/Oktober 2016 auch einen Zeitvertrag gewann.

Ann-Katrin erhielt den Sonderpreis des NDR-Sinfonieorchesters Hamburg und den Orchesterpreis der Hamburger Symphoniker.



Lydia Hammerbacher (geb.1988) wuchs im fränkischen Oberhöchstädt auf und erhielt ab ihrem fünften Lebensjahr Klavierunterricht bei Irena Jetmar. Viel Zeit verbringt sie mit der Aufführung zeitgenössischer Musik und gestaltete zahlreiche Konzerte damit innerhalb der Reihe realtime und des pgnm-Festivals in Bremen, dem Cage-Festival in Halberstadt und den Klangwerktagen in Hamburg. Außerdem organisiert sie das Bremer Jugendensemble Neue Musik smusic21.

Von 2008 bis 2013 studierte sie Klavier an der Hochschule für Künste Bremen bei Claudia Birkholz und Günther Herzfeld. Seit dem April 2014 ist Lydia Hammerbacher Dozentin für Korrepetition an der Hochschule für Künste Bremen. Sie ist Preisträgerin des Nürnberger Klavierwettbewerbs, des Karl-Höller-Wettbewerbs in Bamberg und des Carl-Schroeder-Wettbewerbs in Sondershauen.



Programm

Franz Schubert

Sonatensatz B-Dur D 28



Arnold Schönberg / Eduard Steuermann

Verklärte Nacht op. 4



Bedrich Smetana

Klaviertrio g-Moll op. 15



Eintrittskarten, Geschenkgutscheine

Erwachsene 18,- € (Vorverkauf 17.- € )

- mit GN-CARD 1,- € Ermäßigung -

Schüler/in 5,- €

Schüler/innen der Musikschule erhalten freien Eintritt, wenn sie sich im Musikschul-Sekretariat vorher auf eine Liste setzen lassen.



