Samstag, 21. Oktober 2017, 20 Uhr

180. °pro nota°-Konzert

Manz-Saal im NINO HOCHBAU – Kompetenzzentrum Wirtschaft, NINO Allee 11, Nordhorn



Veronika Kopjova (Klavier)



Nach der Sommerpause gastiert am 21. Oktober die international bekannte Pianistin Veronika Kopjova bei °pro nota°. Das ursprünglich geplante Konzert mit Nicolas Koeckert wird zu gegebener Zeit nachgeholt.



Ihre musikalische Ausbildung erhielt Veronika Kopjova zunächst in Litauen an der Litauischen Akademie für Musik und Theater in Vilnius (Master of Music mit Auszeichnung in den Fächern Klavier Konzertfach und Pädagogik). Danach folgte ein Studium an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, wo sie nun im postgradualen Lehrgang Konzertexamen (Klavierklasse von Prof. Ewa Kupiec) studiert. Zusätzlich spezialisiert sich Veronika Kopjova auf Klavierkammermusik an der Universität für darstellende Kunst Wien bei Prof. Avedis Kouyoumdjian und ist an der MDW als Korrepetitorin tätig. Wichtige künstlerische Impulse erhält Veronika Kopjova bei Solo- und Kammermusikmeisterkursen mit Musikern wie Elisabeth Leonskaja, Steven Isserlis, Hatto Beyerle, Jacques Rouvier, Liana Issakadze und Jean-Guihen Queyras.



Veronika Kopjova wurde mit nationalen und internationalen Preisen In Deutschland, Spanien, Frankreich, Litauen ausgezeichnet. Sie ist Stipendiatin des Litauischen Kulturministeriums, der Internationalen Yamaha-Stiftung, der Juozas Karosas Stiftung sowie der Yehudi-Menuhin LiveMusicNow-Stiftung in Hannover.



Solistisch tritt sie als Pianistin u. a. mit dem Litauischen Nationalen Sinfonieorchester, dem Sinfonieorchester Castilla y Leon, und dem Nordwestdeuschen Philharmonieorkester, dem St.Christopher Chamber Orchestra, in Sälen wie Amsterdam Concertgebouw, Bratislava Philharmonie, Musikverein in Graz, im Auditorio Ciudad de León und in der Litauischen Nationalphilharmonie auf. Als Solistin und Kammermusikerin konzertiert Veronika Kopjova bei Festivals wie „Klassik in Spandau“, „Choriner Musiksommer“, „Bebersee Festival“, „Christopher Summer Festival“, „International Chamber Arts Festival ENSEMBLE“ und das Internationale Festival der Sterne „FORTEpiano – Toruń 775. Ihre Studio- und Live-Aufnahmen wurden im holländischen Nationalradio 4, deutschen NDR Kultur, österreichischen Ö1 sowie im litauischen Nationalrundfunk LRT ausgestrahlt.



Programm

Dmitri Schostakowitsch

Aus den Präludien für Klavier op. 34

Nr. 1 C-Dur

Nr. 2 a-Moll

Nr. 10 cis-Moll

Nr. 12 gis-Moll



Wolfgang Amadeus Mozart

Rondo a-Moll



Frédéric Chopin

Fantasie f-Moll op. 49



Sergei Prokofjew

Sonate Nr. 8 B-Dur



Eintrittskarten, Geschenkgutscheine

Erwachsene 18,- € (Vorverkauf 17.- € )

- mit GN-CARD 1,- € Ermäßigung -

Schüler/in 5,- €

Schüler/innen der Musikschule erhalten freien Eintritt, wenn sie sich im Musikschul-Sekretariat vorher auf eine Liste setzen lassen.



Kartenvorverkauf

VVV Nordhorn, Firnhaberstr. 17, 48529 Nordhorn,

Telefon 05921-80390

Buchhandlung Viola Taube, Hauptst. 51, 48529 Nordhorn,

Telefon 05921-16993