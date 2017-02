Das neue, etwas andere Satiremagazin Wa(h)re Wahrheit (www.wahre-wahrheit.de), konnte in den ersten zwei Monaten nach seiner Premiere bereits 250 000 Besucher verbuchen. Und die Besucherzahlen wachsen stetig!



Provozieren, Spaß haben und auch zum Nachdenken anregen möchten die Macher mit den Mitteln der Satire, Glosse und der überzeichneten, auf die Spitze getriebenen Realitätsverdrehung. Der Plan zur Rettung der Welt vor Fake-News aus der "falschen" Ecke scheint Erfolg zu haben, denn seit 1. Januar 2017 steigen die Besucherzahlen sprunghaft.



Aktuelles Beispiel unseres Erfolges ist unsere wahre Fake-News der geplanten "Übernahme" des nördlichen Teils Schleswig-Holstein, die von den Dänen jetzt übernommen worden ist. Wir behaupten beweisbar, dass wir weltweit die ersten waren, die diese Idee hatten. Aber auch andere Artikel zeigen eine Resonanz, die sich in den etwa 12 000 - 98 000 Klicks pro Artikel deutlich von anderen Satirebeiträgen abhebt.



Schwerpunkte waren bisher regionale Themen, denen wir uns auf unsere Art angenommen haben. Aber wir lauern bereits am Kuchentellerrand der Region und haben unsere Glossen ... äh Flossen schon auf die Restwelt ausgestreckt.



Alles was aufregt, alles das nach unserer Meinung angeprangert werden muss, ist vor unseren spitzen Fingern nicht sicher. Egal aus welcher politischen Ecke. Früher oder später steht jeder mit dem Rücken an unserer Wand.



Erweitert wird unser buntes Programm der wahren Fake-News mit Wortmeldungen des bekannten Cartoonisten Butschkow. Weitere neue Rubriken werden folgen. Auch ein TV-Kanal ist in Planung.



