Genusshotel Tirolensis – 4 Sterne Hotel in Südtirol



Das 4 Sterne Genusshotel Tirolensis im Meraner Land lädt ein zum Entspannen. Für Entspannung sorgt natürlich auch etwas Sport. Dazu steht Ihnen ein Fitnessraum mit modernen Kardiogeräten zur Verfügung. Aber auch außerhalb des Hotels stehen Ihnen viele Aktivitätsmöglichkeiten im Sommer sowie im Winter zur Auswahl. Von Skifahren über Wandern bis Golfen kann man hier fast alle Sportarten ausüben.



Urlaub im Meraner Land



Das Genusshotel Tirolensis liegt hoch über dem Etschtal im sonnigen Mittelgebierge von Tisens-Prissian in Südtirol. Die Städte Bozen und Meran sind ca. 15 km entfernt und eignen sich gut für einen Tagesausflug. Das familienfreundliche Hotel beeindruckt Touristen mit seiner gemütlichen Ausstattung. Das zentral gelegene Hotel strahlt den Südtiroler Charme in vollem Maße aus. Natürlich muss bei einem 4 Sterne Hotel in Südtirol auch das Essen stimmen. In dem Genusshotel werden Sie deshalb mit traditionellen Speisen und einem reichhaltigen Frühstücksbuffet versorgt. Die Zimmer sind alle im Südtiroler-Stil eingerichtet und verfügen über kostenloses WLAN. Wenn Ihnen das nicht genug ist, können Sie sich auch eine Ferienwohnung mieten und Ihre Privatsphäre genießen.



Wellnesshotel in Tisens



Genießen Sie eine Auszeit vom Alltagsstress im Genusshotel Tirolensis. In Südtirol kann man nicht nur wandern und viele verschiedene Aktivitäten ausüben, sondern auch Entspannen. Das Hotel bietet Ihnen ein Hallenbad, eine finnische Sauna, eine Infrarotkabine, ein Dampfbad und ein Solarium. An warmen Tagen steht Ihnen außerdem ein Outdoor-Swimmingpool zur Verfügung. Für das ganz besondere Wohlfühlerlebnis können Sie auf Anfrage eine Massage oder eine andere Behandlung buchen.



Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.genusshotel-tirolensis.it/