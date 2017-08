Hausboot, Segelyacht oder Motorboot - Binnengewässer wie die Mecklenburger Seenplatte sind bekannt und beliebt dafür, dass Urlauber hier Boote chartern können. Teilweise ist dies auch ohne einen Bootsführerschein möglich. Was das Mieten eines Bootes für einen Urlaub natürlich auch für Freizeitkapitäne besonders beliebt macht. Einen unvergesslichen Urlaub auf dem Wasser verbringen, das bringt für alle Spaß, von Kind bis Großeltern.



Die Hauptstadt Berlin auf dem Boot erkunden, oder für den Angelurlaub eine Yacht an der Ostsee chartern - es gibt viele Möglichkeiten seinen Urlaub auf dem Wasser zu verbringen. Immer beliebter wird auch die Option, sich ein Hausboot zu mieten. Was sicher gerade in Frankreich großer Beliebtheit erfreut wird auch auf anderen Binnengewässern immer mehr zum Trend.



Ankerurlaub hat sein Angebot erweitert - und bietet seine Unterstützung an beim Chartern von Booten aller Art, insbesondere auf europäischen Binnengewässern. Frankreich, Polen oder Deutschland, überall finden sich tolle Fluss- und Seenlandschaften, die am besten auf dem Wasser erkundet werden wollen. Warum drumherum fahren, wenn man doch mittendrauf sein kann? Der wirklich entspannte und unvergessliche Urlaub findet nicht am Wasser statt - sondern darauf.