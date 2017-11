Die Ashtanga Yoga Lehrerausbildungen in Indien ist eine der beliebtesten weltweit. Die 200 Stunden umfassende Ashtanga Vinyasa Yoga Lehrerausbildung in Indien ist sowohl von der Yoga Alliance USA als auch von Yoga Alliance Professionals (ehemals Yoga Alliance UK) zertifiziert. Unser Lehrplan wurde auf der Grundlage unserer langjährigen Erfahrung und unseres umfassenden Wissens erarbeitet, um ein starkes Fundament in der Ashtanga Vinyasa Yoga Praxis zu schaffen.



Das Ashtanga Yoga Teacher Training in Indien, die von der Abhinam Yoga School in Goa angeboten wird, sind für jeden geeignet, der eine Leidenschaft für Yoga hat und ein vertieftes Studium von Asanas und Pranayama, Meditation und Yoga-Philosophie machen möchte. Der Kurs zielt darauf ab, körperliches und geistiges Wohlbefinden in Einklang zu bringen, weshalb Themen wie Philosophie und Meditation gleichermaßen betont werden. Sollte man zuvor mindestens 1-3 Monate in der Ashtanga Vinyasa Primary Series verbracht haben, erleichtert dies das Ashtanga Yoga Teacher Training in India enorm. Selbst wenn man keine oder nur wenig Erfahrung in der Ashtanga Vinyasa Praxis vorweisen kann, aber eine gute körperliche Fitness hat, ist dieser Kurs geeignet.



