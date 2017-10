Hong Kong, 26. Oktober 2017 - PearlMountain freut sich bekannt zu geben, dass DesignEvo, ein äußerst einfach zu bedienender Logo-Editor, nun auch die deutsche Sprache unterstützt. Dadurch kann DesignEvo seine Reichweite auf mehr deutsche Nutzer ausdehnen, um ihnen ein besseres Design-Erlebnis zu bieten.



DesignEvo, eine neu veröffentliche Logo-Design-App, hilft allen auf einfache Weise professionelle Logos für ihr Unternehmen zu erstellen. Mit zunehmenden Ansprüchen globaler Nutzer beschäftigt sich DesignEvo mit allen Aspekten moderner Technologie und bietet die einfachste Lösung für die Erstellung von Logos für die Massen. Daher profitiert eine wachsende Zahl von Nutzern aus Deutschland vom deutschen Sprach-Update und Zugang zum DesignEvo-Logo-Service in ihrer Muttersprache. Jeder - egal, ob Internet-Unternehmer, Besitzer eines kleinen Kaffeehauses oder Chef eines neuen Finanzunternehmens - kann sich uneingeschränkt inspirieren lassen und kostenlos Logos erstellen.



"PearlMountain widmet sich der Entwicklung erstklassiger Software für alle, die besondere Ansprüche im Grafikdesign haben." Lin Xiao, CEO von PearlMountain, sagt: "Die großartige Unterstützung und das Vertrauen unserer Kunden ermutigt uns, mehr Fokus auf Details und Benutzerfreundlichkeit zu legen. Wir schätzen die Unterstützung so sehr, dass wir DesignEvo näher an die Nutzer in Deutschland bringen. Auch die Unterstützung der deutschen Sprache ist ein großer Schritt, um diese Software nutzerfreundlicher zu machen."



Der Logo-Editor von DesignEvo ermöglicht es jedem, individuelle Logos schnell und einfach zu erstellen. Millionen von Icons, die kostenlos zur Verfügung gestellt werden, helfen Nutzern, Logos in wenigen Minuten zu entwerfen. Hunderte von Schriften und Textstile können mit einem Klick angewendet werden. Sieben Formen-Kategorien ermöglichen es jedem, auf wunderbare Weise verschiedene Logo-Designs zu kreieren.



Dank deutschsprachiger Unterstützung können deutsche Benutzer diese leistungsstarken Bearbeitungswerkzeuge für ein schnelles Logo-Design verwenden. Fügen Sie den Logos einfach Text, Symbole und Formen hinzu, wählen Sie die gewünschten Schriften aus, legen Sie das Layout und die Ebene nach Belieben fest, färben Sie Elemente und den Hintergrund und fügen Sie spezielle Gliederungen hinzu. Mit nur wenigen Klicks können deutsche Nutzer Logos individuell an ihre Marken anpassen.



Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.designevo.com/de/





Über DesignEvo



DesignEvo ist ein kostenloser Online-Logo-Editor, der von PearlMountain Limited entwickelt wurde. Es macht das Logo-Design einfach und unkompliziert und bietet Benutzern die bequemste Erfahrung.



###Kontakt für Medienvertreter:

Lin Xiao, Geschäftsführer

von PearlMountain Limited

info@designevo.com