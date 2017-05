"Schwäbische Zeitsprünge" - Der VS Schwaben stellt sich vor



Alle Literaturfreundinnen und - freunde sind herzlich eingeladen, den abwechslungsreichen Lesungen zu lauschen und Gespräche mit den Autoren zu führen: Heide Ruszat-Ewig, Kristiane Kondrat, Bruno Rabl, Antonie Schneider, Uschi Zietsch.



Am: Samstag, den 20. Mai 2017

Ort: Grimmelhaus in Memmingen, Ulmer Str. 19

Um: 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Freier Eintritt!