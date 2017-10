Ungewöhnliche Klänge, wechselnd farbige Beleuchtung, einem Jazzclub in nichts nachstehend, zogen das Publikum der Erlöserkirche am vergangen So. abend in ihren Bann. Kreiskantor Dmitri Grigoriev hatte anlässlich des Luther-Jahres zu einem „Luther-meets-Jazz“-Abend eingeladen. Ein Experiment, denn die Gruppe junger Musiker, die sich da traf, hatte noch nie zusammen gespielt und am Nachmittag erstmalig geprobt.Es spielten die junge Herforder Kantorin, Leonie Deutschmann, die an der Hochschule für Kirchenmusik Herford zum Jazz gefunden hat; der andere Jazzer, von Köln angereist, Lorenz Rosenthal, Lüdenscheider Bassist und Bachelor-Absolvent der Kölner Musikhochschule, ist vielen noch bekannt vom Mitsingen in der Heinrich-Schütz-Kantorei und intensiver Bandmusik am Ort. Der Dritte - wer hätte das gedacht? - Kantor Dmitri Grigoriev. Heute durfte er einmal seiner Jugendliebe, dem Jazz, frönen.

Im Laufe des Abends legte die erlesen „zusammengewürfelte“ Band einen anspruchsvollen Mix aus improvisierten Jazz-Standards und Kirchenmusik hin, bei dem sowohl Jazzfans als auch Klassikpublikum auf ihre Kosten kamen.

Die drei versierten Musiker ließen den Abend sanft angehen mit einer Vokal-Improvisation des Liedes „In dir ist Freude“, zu der sich nach dem Vocal-Intro E-Piano und E-Bass gesellten - eine Freude, die im freudigen Dreivierteltakt des italienischen Liedes aus dem 16. Jahrhundert jeden Gottesdienst beflügelt. Gefolgt von „A Child is born“ - ein gefühlvoller Jazz-Standard aus Count-Basie-Zeiten, bildeten diese sehr unterschiedlichen Lieder ein softes Intro zu dem unaufgeregten Jazzkonzert.



Die ruhige Solo-Interpretation des Jazz-Standards „Quiet now“, ließ bei Grigorievs Improvisationskünsten am E-Piano seine Bill-Evans-Affinität einfühlsam hören.

Mit dem Song „No more Blues“, einem frühen Bossa des Brasilianers Carlos Jobim, der mitreißend seine Sehnsucht nach der Heimat besingt, stieg die Jamsession ein in einen Groove, den Leonie in Ausdruck und Stimme äußerst vielseitig zu gestalten wusste. Da hätte ein kleiner Percussion-Akzent gut gewirkt. Lorenz Rosenthal, mit allen Rhythmen gewaschen, setzte hier stringent und sicher den rhythmischen Unterton, den man vom Bass erwartet. Auch bei der eigenwilligen Gesangsinterpretation von „Nature Boy“ - einer Ballade aus den 40er Jahren, mit der Nat King Cole berühmt wurde - konnte sich der Bassist mit fast zärtlichen Klängen einbringen, ebenso wie im folgenden „Misty“, wo das Bass-Solo in guter Session-Manier überleitete zum Klavier-Solo.

Mit der Lüdenscheider Uraufführung seiner Eigenkomposition „Song for M.“, mit deren Harmonien er sich erneut als Bill-Evans-Schüler outete, rundete Grigoriev den ruhigen Jazzabend.



Eine echte Überraschung war das Aufschlagen von Lied Nr. 362 im Ev.Gesangbuch: Nach einem energischen Intro der Musiker war das Publikum aufgerufen, das Luther-Lied „Ein feste Burg“ mitzusingen, dem es überzeugend nachkam.

Zum Ausklang des Konzertes erklang das berühmte „Air“ von J.S.Bach - des „größten (Musik-)Reformators aller Zeiten“, wie der Kantor versicherte. Dieses Stück lebt förmlich vom Bass, der auch hier seine großen rhythmischen Fähigkeiten bewies. Leonie Deutschmann improvisierte dazu stimmfest, so dass das Stück zu einem atemberaubenden „Vocalise“ geriet.



Mit begeistertem, rhythmischen Applaus erzwang das Publikum zwei Zugaben, wobei die Musiker nochmals zum vollen Groove aufliefen - und die Sängerin ihr Versprechen „No more Blues!“ temperamentvoll wiederholte.



Bellis Klee Rosenthal