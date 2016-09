Der Pool im eigenen Garten sorgt für Badespaß und Urlaubsflair. Ein eigener Swimmingpool steht deshalb bei vielen Familien ganz oben auf der Wunschliste. Unabhängig von den Öffnungszeiten der öffentlichen Schwimmbäder kann der Pool zu jeder Zeit zur Erfrischung genutzt werden und wird während der Sommertage zum Zentrum des Familienlebens. Solch ein Wasser Fitness Center lässt sich als individuelles Trainingscamp fürs Schwimmen nutzen und dient den Kindern als Beschäftigungsparadies.







Mit einem Aufstellbecken wird der Traum vom eigenen Pool Wirklichkeit



Wer den Kauf eines teuren Swimmingpools scheut und zur Installation größere Bauvorhaben umgehen will, für den sind Aufstellbecken eine bezahlbare und sinnvolle Alternative. Für Aufstellbecken sind keine Erdarbeiten erforderlich, da sie nicht in das ausgehobene Erdreich eingelassen werden. Sie stehen direkt auf dem Boden und werden dann mit Wasser gefüllt. Dadurch verringert sich die Aufbauzeit im Vergleich zu einem fest installierten Pool erheblich. Im günstigsten Fall reicht zur Montage eines Aufstellbeckens ein Arbeitstag aus.







Verschiedene Arten von Aufstellbecken



Inzwischen gibt es diese Aufstellbecken in zahlreichen Formen und Größen. Der Quick-up Pool stellt sich sogar ganz von alleine auf, während er mit Wasser befüllt wird. Beliebt sind zurzeit vor allem Aufstellbecken in Achtform und die Variationen als Rundbecken.







Voraussetzungen für ein Aufstellbecken



In den Boden eingelassen werden Swimmingpools erst ab 1,50 m Höhe. Deshalb werden Aufstellbecken mit einer Beckenhöhe von 0,90 m bis zu 1,35 m angeboten. Vor der Installation ist die richtige Vorbereitung des Untergrundes wichtig. Für die Basis werden 10-20 cm mehr Durchmesser als die Beckengröße veranschlagt. Der Untergrund muss eben sein und genügend Stabilität und Härte haben, um dem Druck des Wassers problemlos standhalten zu können. Die Erde wird dazu gut verdichtet und Bodenunebenheiten ausgeglichen. Ist der Untergrund nicht stabil genug, kann eine Basis mittels einer Betonplatte geschaffen werden.







Langfristige Kosten und Aspekte der Sicherheit beachten



Nach der Fertigstellung muss das Aufstellbecken regelmäßig gewartet und das Wasser gereinigt werden. Hinzu kommt die Frage, wo und zu welchen Kosten das Aufstellbecken während des Winters gelagert werden soll. Nicht nur zum Schutz vor Verschmutzungen ist eine Abdeckung sinnvoll. Der Besitzer eines Aufstellbeckens unterliegt wie jeder Poolbesitzer der Verkehrssicherheitspflicht. Niemand darf im Pool zu Schaden kommen. Dazu müssen entsprechende Vorkehrungen getroffen und auf Sicherheitsstandards bei der Montage des Pools und dessen Zubehör geachtet werden.



POOL TOTAL hat sich als expandierendes Familienunternehmen ganz besonders den Fragen rund um den Swimmingpool verschrieben. Auf https://www.pooltotal.com finden sich alle Informationen und Angebote zu Swimmingpools, Aufstellschwimmbecken, deren Montage und Zubehör.