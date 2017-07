Gemütliche Stunden im Brixen Hotel



Im Landhotel Mühlwaldhof können Gäste zwischen zwei verschiedenen Zimmerkategorien wählen und kommen so ihrem individuellen Urlaubswunsch ein Stückchen näher. Zur Auswahl stehen Apfelzimmer sowie Panoramazimmer. Die Apfelzimmer des Hotels sind mit rötlich-braunen Möbeln des Apfelbaumholzes eingerichtet. Passend dazu gibt es handgemachte Weidenmöbel, die etwas Kontrast und Gemütlichkeit schaffen. Ein Himmelbett lässt Gäste wunderbar träumen und sich ganz besonders fühlen. Übergroße Balkone und Fensterfronten bringen die Natur direkt ins Zimmer. Die Panoramazimmer bieten vom Balkon weite Aussichten auf die Umgebung und versprechen Ruhe und Entspannung. Ein charmantes Ambiente finden Sie in beiden Zimmerkategorien vor.



Aktiv durch jede Jahreszeit im Hotel Eisacktal



In dem 4 Sterne Hotel auf dem Apfelhochplateau Natz/ Schabs treffen einzigartige Naturlandschaften wie die Dolomiten, das Pustertal, Eisacktal und Wipptal aufeinander. Damit ist es das ganze Jahr über ein idealer Ausgangspunkt für sämtliche Aktivitäten, wie beispielsweise Wandertouren, Skifahren, Langlaufen, Schneeschuhwandern, Mountainbiken und vieles mehr. Ein Muss im Herbst ist außerdem das Törggelen, wir zeigen Ihnen gerne, was sich hinter dem Namen verbirgt. Zahlreiche Museen, Ausstellungen und Kunst finden Sie in der Umgebung, Langeweile kommt garantiert keine auf.



Im Einklang mit der Natur im Wellnesshotel Brixen



Das Landhotel Mühlwaldhof setzt auf eine Kombination aus Wellnessangeboten und ursprünglichem Naturgenuss. Ein Hallenbad mit Außenschwimmbad wartet schon auf Sie. Von der weitläufigen Aussichtsterrasse hat man einen wunderbaren Ausblick auf das Eisacktaler Talbecken und vom Saunabereich, welcher an das Apfelhochplateau erinnert, hat man ebenfalls einen direkten Zugang ins Freie. Für die Behandlungen im Mühlwaldhof werden ausschließlich Essenzen, Öle und Kosmetika verwendet, die aus Bergkräutern und Apfelprodukten hergestellt wurden. Außerdem wird bei den Massagen nur echtes Gebirgsquellwasser an Ihre Haut gelassen. So sind Sie der Natur ganz nah und können sich noch mehr entspannen. Die geschulten Masseure beraten und verwöhnen Sie gerne, denn Sie wissen, was Ihrem Körper gut tut.



Weitere Informationen zum Hotel finden Sie unter: http://www.landhotel-muehlwaldhof.com/