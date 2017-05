Sonnenbaden und Fitness auf der Sonnenbank – das ist neu! Sie fragen sich sicherlich, wo gibt es das? Die Antwort lautet: In Bonn, im Sonnenstudio Holiday Lounge. Das Sonnenstudio bietet seinen Gästen den Allrounder Sunrise 488, der das Sonnenbaden in ein Fitnessstudio verwandelt. Sie sonnen sich und trainieren gleichzeitig Ihre Fitness. Der Sunrise 488 verfügt über Vibra Shape, das die Fitness des Gastes unterstützt, ohne dass er ins Schwitzen kommt. Das liegt an der Vibra Shape Platte, die mit rhythmischen Schwingungen positive Effekte erzielt. Eines davon ist die Unterstützung des Muskelaufbaus. Gleichzeitig wird die Fettverbrennung angeregt, die Beweglichkeit verbessert. Eine Verbesserung erfährt auch die Körperkoordination. Durch die Bewegungen wird die Haut besser mit Nährstoffen versorgt und dadurch der Bräunungseffekt gefördert. Eine tolle Sache, die nicht in jedem Sonnenstudio vorhanden ist.

Doch das Bräunen mit dem Sunrise 488 hat noch mehr positive Seite. Das "Slient Cooling", das im Gerät integriert ist, lässt den Sonnenbadenden immer "cool" bleiben. Der Wunsch des Gastes ist dem Team vom Sonnenstudio Holiday Lounge Befehl. Wünscht der Kunde ein aromatisches Sonnenbaden, kann er Aroma oder Aqua Fresh am Gerät abrufen. Wer sich zwischendurch erfrischen möchte, kann sich eine kleine Wasserbrise beim Sunrise 488 bestellen. Und natürlich gibt es auch Unterhaltung pur mit dem 3D Stereo Sound Paket.

Kurz zusammengefasst: Im Sonnenstudio Holiday Lounge kann der Gast Sonnenbaden und gleichzeitig seine Fitness fördern. Ob aromatischen Duft oder Wasserbrise; alles ist am Sunrise 488 abrufbar. Auf heiße Musik während des Sonnenbadens mit Fitness-Session muss der Gast auch nicht verzichten. Mehr Komfort geht nicht!