Erlebnisreiche Wanderabenteuer im Hotel Ratschings



Als Mitglied der „Wanderhotels – best alpine“ genießt das Hotel Gassenhof einen exklusiven Ruf. Seinen Gästen bietet es das ganze Jahr über kostenlose geführte Wandertouren an mehreren Tagen in der Woche an. Damit alle Urlauber die Möglichkeit haben, die einzigartige Bergwelt Südtirols kennen zu lernen, variieren die Touren in Dauer und Geschwindigkeit. So kommen sowohl erfahrene Wanderer bei anspruchsvollen Hochgebirgstouren als auch blutige Anfänger und Familien bei gemütlichen Waldspaziergängen voll auf ihre Kosten.



Wellness im Hotel Ratschings für Groß und Klein



Aktivurlauber werden von den vielfältigen Wellnessangeboten des Hotels begeistert sein, wenn sie von ihren Touren zurückkommen und sich erholen und entspannen möchten. So steht den Gästen des Hotel Gassenhof ein harmonisches Saunareich zur Verfügung. Auch das Dampfbad und den großzügigen Ruheraum des Hotels nutzen Urlauber gerne zur Erholung und Entspannung. Damit aber auch die kleinen Gäste des Hotels nicht zu kurz kommen, können sie sich in der erlebnisreichen Wasserwelt des Hotels austoben. Außerdem verfügt das beliebte Familienhotel über einen großen Kinderspielplatz sowie ein erlebnisreiches Spielzimmer für schlechtes Wetter.



Aufregender Wintersport im Hotel Sterzing



Zahlreiche Aktivurlauber schätzen die unverwechselbare Landschaft des Ridnautals und kehren gerne in das Hotel Gassenhof ein. Nur wenige Kilometer vom Hotel entfernt liegt das Skigebiet Ratschings-Jaufen, welches das Herz von leidenschaftlichen Wintersportlern höherschlagen lässt. Nicht nur Skifahrer und Snowboarder sind daher in dem Erlebnishotel Gassenhof bestens aufgehoben, sondern auch Langläufer kommen in dem schneesicheren Tal voll auf ihre Kosten. Gäste, die es etwas gemütlicher angehen wollen, können die sonnigen Almen beim Schneeschuhwandern oder Rodeln genießen.





Weitere Informationen finden Sie auf folgender Homepage: http://www.gassenhof.com/